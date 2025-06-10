Названы пять "глубоко тревожащих" событий, которые могут привести мир к глобальному конфликту
Мировой порядок быстро ухудшается, и мир опасно близок к грани Третьей мировой войны, поскольку три страны — Россия, Китай и Иран одновременно испытывают решимость Запада. Как пишет в своей онлайн-версии американский телеканал Fox News, за последнее время произошло 5 тревожных событий, и вместе они образуют слишком "ужасающую" картину, чтобы ее можно было игнорировать.
Во-первых - украинская "Паутина". Как отмечается в статье, эта операция имеет признаки западного вмешательства. "Хотя Киев взял на себя ответственность, сложность атаки, включая точное наведение на большие расстояния и скоординированное время, предполагает разведывательную и технологическую поддержку США или НАТО… Бывшие сотрудники разведки даже указывали на вероятную причастность ЦРУ или союзных агентств", - считают в Fox News.
Как отмечают в Fox News, Москва теперь считает себя втянутой в войну с более широким западным альянсом, и ее ответный удар может выйти далеко за пределы линии фронта в Украине.
Во-вторых, попытки обуздать ядерные амбиции Ирана потерпели еще больший крах. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи публично отверг предложение США, которое позволило бы строго ограничить низкоуровневое обогащение урана.
"Поскольку Израиль открыто рассматривает военные действия и переговоры зашли в тупик, Ближний Восток находится на грани потенциального регионального пожара — особенно если Иран ускорит процесс обогащения урана до уровня оружия", - отмечает онлайн-версия телеканала.
В-третьих, телефонный разговор между Трампом и Путиным не привел к дипломатическому прорыву. "Вместо этого звонок подчеркнул, насколько глубоко укоренился конфликт — и насколько узкими стали оставшиеся дипломатические пути".
В-четвертых - нетрадиционные внешние угрозы в США. Федеральные прокуроры обвинили китайскую гражданскую пару в попытке контрабанды в США Fusarium graminearum — грибка, убивающего урожай, который Министерство юстиции назвало потенциальным "оружием агротерроризма". Патоген может уничтожать пшеницу, ячмень и кукурузу, а его токсины вредны как для людей, так и для скота.
"Независимо от того, был ли этот заговор направлен государством или нет, он подчеркивает тревожную уязвимость: Америка все больше подвергается нетрадиционным угрозам со стороны враждебных субъектов", - отмечается в статье.
В-пятых, министр обороны США Пит Хегсет предупредил, что Китай может готовиться к полномасштабному вторжению на Тайвань. "Тайваньский пролив превратился в пороховую бочку. Если Китай начнет действовать, вмешательство США будет практически гарантировано — потенциально разжигая крупный конфликт в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Соединенные Штаты сталкиваются с растущей нагрузкой по сдерживанию агрессии на нескольких фронтах, при этом почти не имея дипломатических успехов. Традиционные инструменты — переговоры, санкции, саммиты — оказываются недостаточно эффективными. Остается выбор: либо отступить от глобального лидерства, либо противостоять усиливающимся угрозам в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, возможно, одновременно. Это не паникерство. Это — совпадение факторов. По мере того как дипломатия рушится, противники становятся смелее, а безопасность самой страны оказывается под угрозой, мировой порядок стремительно приближается к синхронной эскалации. Мир еще не охвачен войной, но опасно балансирует на грани системного конфликта, который может вовлечь крупные державы и изменить карту XXI века. Сигнальные огни мигают красным. Единственный вопрос — будет ли мир действовать или продолжит свой дрейф к катастрофе", - пишет Fox News.