"Соединенные Штаты сталкиваются с растущей нагрузкой по сдерживанию агрессии на нескольких фронтах, при этом почти не имея дипломатических успехов. Традиционные инструменты — переговоры, санкции, саммиты — оказываются недостаточно эффективными. Остается выбор: либо отступить от глобального лидерства, либо противостоять усиливающимся угрозам в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, возможно, одновременно. Это не паникерство. Это — совпадение факторов. По мере того как дипломатия рушится, противники становятся смелее, а безопасность самой страны оказывается под угрозой, мировой порядок стремительно приближается к синхронной эскалации. Мир еще не охвачен войной, но опасно балансирует на грани системного конфликта, который может вовлечь крупные державы и изменить карту XXI века. Сигнальные огни мигают красным. Единственный вопрос — будет ли мир действовать или продолжит свой дрейф к катастрофе", - пишет Fox News.