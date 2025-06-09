Ошибок прошлых мы уже не повторим: футбольных фанатов из Албании не подпустят к памятнику Свободы

Об этом в понедельник журналистам сообщили начальник Рижского регионального управления Государственной полиции Юрис Стальгевич и специалист по безопасности и честной игре Латвийской футбольной федерации Константин Рубинс. Он рассказал, что на матче ожидается примерно 450–500 албанских фанатов, и в сотрудничестве с полицией федерация готовится обеспечить проведение игры без инцидентов. Федерация рассматривает матч против Албании не только как разовое мероприятие, но и как подготовку к сентябрю и октябрю, когда сборная Латвии сыграет против Сербии, а также против Англии, когда ожидается около 2400 английских болельщиков.