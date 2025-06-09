Ошибок прошлых мы уже не повторим: футбольных фанатов из Албании не подпустят к памятнику Свободы
На отборочный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Латвии и Албании, как ожидается, прибудут около 500 албанских болельщиков, и полиция частично ограничит доступ к площади Свободы. Матч состоится во вторник на стадионе Skonto.
Об этом в понедельник журналистам сообщили начальник Рижского регионального управления Государственной полиции Юрис Стальгевич и специалист по безопасности и честной игре Латвийской футбольной федерации Константин Рубинс. Он рассказал, что на матче ожидается примерно 450–500 албанских фанатов, и в сотрудничестве с полицией федерация готовится обеспечить проведение игры без инцидентов. Федерация рассматривает матч против Албании не только как разовое мероприятие, но и как подготовку к сентябрю и октябрю, когда сборная Латвии сыграет против Сербии, а также против Англии, когда ожидается около 2400 английских болельщиков.
Стальгевич сообщил, что во вторник, 10 июня, площадь Свободы в соответствии с распоряжением исполнительного директора самоуправления будет частично закрыта, и никаких фанатских активностей у памятника Свободы не допустят. «С помощью защитного ограждения памятник будет частично перекрыт, но при этом люди смогут его посетить. Однако при возникновении угроз или нарушений правопорядка полиция примет решение о полном закрытии площади», — подчеркнул Стальгевич.
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Представитель полиции отметил, что сотрудники правоохранительных органов извлекают уроки, поскольку осенью ожидаются более серьезные вызовы. Также в центре города Государственная полиция и Рижская муниципальная полиция будут работать в усиленном режиме, задействовав значительные ресурсы, в соответствии с подготовленным планом, чтобы не допустить правонарушений.
Ранее сообщалось, что болельщики нидерландского футбольного клуба «Аякс» из Амстердама в январе этого года устроили беспорядки в центре Риги. Тогда полиция подверглась критике со стороны части общества.
Как сообщили в Рижском самоуправлении, с 19:00 вторника до 1:00 среды будет ограничено или при необходимости полностью перекрыто движение транспорта на участке улицы Мелнгайля от Антонияс до Стрелниеку, на участке Стрелниеку от Мелнгайля до Ханзас, а также на участке Ханзас от Сканстес до Весетас. На площади Свободы с 6:00 вторника, 10 июня, до 6:00 среды, 11 июня, при необходимости ограничат или перекроют движение пешеходов, электросамокатов, велорикш и велосипедов.