Латвийские офтальмологи обеспокоены: из-за пересмотра финансирования будет труднее получить лечение
Как рассказал председатель правления Латвийской ассоциации офтальмологов Юрис Ванагс, этот год начался с изменений в государственном финансировании, которые с одной стороны радуют новыми возможностями для пациентов, но с другой — вызывают обеспокоенность из-за запланированных преобразований, которые могут повлиять на доступность офтальмолога для пациентов.
С этого года за счет государственного бюджета определенному числу пациентов с сахарным диабетом будет покрыта терапия, предотвращающая потерю зрения, — это инъекции в стекловидное тело глаза. Однако, несмотря на позитивную новость, существует проблема — число нуждающихся в лечении пациентов значительно превышает доступное финансирование. У примерно 25% пациентов с диабетом выявляются поражения зрения, в частности диабетический макулярный или ретинальный отек, и четверти из этих пациентов необходимы инъекции.
«В дальнейшем государство будет оплачивать интравитреальные инъекции, то есть ингибиторы сосудистого эндотелиального фактора роста (anti-VEGF), с помощью которых лечат заболевания сетчатки глаза. Предполагается, что в первую очередь такие инъекции будут предоставляться пациентам с сахарным диабетом, учитывая широкое распространение диабета в Латвии и связанный с ним риск потери зрения. До сих пор пациентам в Латвии приходилось оплачивать такое лечение самостоятельно, и они не получали современную инновационную терапию для сохранения зрения, соответствующую клиническим рекомендациям. Благодаря работе всех задействованных государственных учреждений, теперь часть пациентов начнет ее получать», — объяснил Юрис Ванагс.
По его словам, Министерство здравоохранения нашло возможность в этом году начать лечение, выделив средства для первых 50 пациентов, которым в последующие два года ежегодно будут добавляться еще по 50 человек. Однако общее число пациентов, которым потенциально необходимы инъекции anti-VEGF, превышает 2000 новых случаев в год. Учитывая влияние на бюджет, были определены приоритетные группы, которым необходимо обеспечить лечение — это около 540 пациентов. В настоящее время диагноз «диабет» установлен у около 100 000 жителей Латвии, и это число продолжает расти.
«Начало этого года принесло опасения, поскольку Национальная служба здравоохранения рассматривает возможность изменения распределения финансового потока. Если это будет внедрено, значительно сократится доступность офтальмологических услуг, оплачиваемых государством, но я надеюсь, что до этого не дойдет, и доступ к консультациям и операциям у офтальмолога хотя бы останется на текущем уровне», — обеспокоен председатель Латвийской ассоциации офтальмологов.
Руководитель Латвийской федерации пенсионеров Айя Барча, бывшая депутатом Сейма пяти созывов, выразила решимость следить за этим вопросом и защищать интересы пожилых людей. «До нашей беседы доктор Ванагс уже рассказал мне о своей обеспокоенности, у него есть несколько предложений, и я могу пообещать, что от имени Латвийской федерации пенсионеров мы обратимся в Министерство благосостояния, чтобы этот вид финансирования не оказался недоступным, ведь наши специалисты сегодня делают просто фантастические вещи», — заявила А. Барча.
У руководителя федерации есть и личный опыт заботы о здоровье зрения. «Эта тема мне близка, ведь всю жизнь я была близорукой, а потом подкралась катаракта. Я быстро попала к врачам в Курземский центр офтальмологии, и из близорукой стала дальнозоркой — теперь могу рассмотреть даже самые мелкие веточки на деревьях, только для чтения нужны очки. Сегодня не только в мире, но и в Латвии наши специалисты творят настоящие чудеса!» — говорит Барча.
Как говорит Юрис Ванагс, в целом в латвийской офтальмологии наблюдается развитие на разных уровнях. В вопросах общей помощи, консультаций, диагностики, хирургических методик, медикаментозного лечения — Латвия уже вышла на уровень Европы и Америки. Однако начало этого года с перераспределением финансирования подпортило перспективу на будущее.