Латвийские офтальмологи обеспокоены: из-за пересмотра финансирования будет труднее получить лечение

У руководителя федерации есть и личный опыт заботы о здоровье зрения. «Эта тема мне близка, ведь всю жизнь я была близорукой, а потом подкралась катаракта. Я быстро попала к врачам в Курземский центр офтальмологии, и из близорукой стала дальнозоркой — теперь могу рассмотреть даже самые мелкие веточки на деревьях, только для чтения нужны очки. Сегодня не только в мире, но и в Латвии наши специалисты творят настоящие чудеса!» — говорит Барча.