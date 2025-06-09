Ребенок может выпасть на остановке: кто отвечает за поведение в школьных автобусах - водитель, сопровождающий или никто?

Однако при организованных поездках — например, на экскурсию или спортивные соревнования — в автобусе обязательно должен находиться как минимум один взрослый сопровождающий, как это предусмотрено Правилами дорожного движения. Это требование касается и доставки детей в школу на школьных автобусах, так как она осуществляется в рамках перевозки, организованной самоуправлением. Наличие сопровождающего в школьном автобусе, который следит за соблюдением правил безопасности и порядка во время поездки, снижает риски для детей. На это также указывала Государственная аудиторская служба в своем отчете «Школьные перевозки — конкуренция самоуправлений за деньги, идущие за учеником».