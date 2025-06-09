Ребенок может выпасть на остановке: кто отвечает за поведение в школьных автобусах - водитель, сопровождающий или никто?
Кто и должен ли вообще кто-то контролировать поведение школьников в автобусах, которые доставляют детей и подростков в школу?
В Бюро омбудсмена указывают, что ответственность за сопровождение детей в/из образовательных учреждений лежит на самоуправлении. Предстоящее лето — подходящее время, чтобы решить этот вопрос до начала следующего учебного года.
В публичном пространстве все чаще появляются обеспокоенные сообщения родителей о том, что в школьных автобусах дети ведут себя неадекватно — например, толкаются до такой степени, что ребенок может выпасть из автобуса на остановке.
«Есть пословица: "Сани готовь летом". Поэтому в конце учебного года я призывала самоуправления не откладывать решение этого вопроса до осени, а обратить на него внимание уже сейчас. Благодарим все те самоуправления, которые уже урегулировали вопрос школьных перевозок, включая наличие сопровождающих в автобусах», — подчеркивает руководитель Отдела по правам детей Бюро омбудсмена Лайла Гравере.
Кто отвечает за сопровождение?
Омбудсмен отмечает, что в соответствии с Законом о защите прав детей, дети с семи лет могут находиться без присмотра взрослых. Это значит, что ребенок, достигший семилетнего возраста, может самостоятельно передвигаться на общественном транспорте, если по мнению родителей он достаточно самостоятельный. До достижения этого возраста, а также если ребенок недостаточно самостоятельный, родители обязаны обеспечить сопровождение своего ребенка в общественном транспорте.
Однако при организованных поездках — например, на экскурсию или спортивные соревнования — в автобусе обязательно должен находиться как минимум один взрослый сопровождающий, как это предусмотрено Правилами дорожного движения. Это требование касается и доставки детей в школу на школьных автобусах, так как она осуществляется в рамках перевозки, организованной самоуправлением. Наличие сопровождающего в школьном автобусе, который следит за соблюдением правил безопасности и порядка во время поездки, снижает риски для детей. На это также указывала Государственная аудиторская служба в своем отчете «Школьные перевозки — конкуренция самоуправлений за деньги, идущие за учеником».
Что касается ответственности водителя, из Правил дорожного движения ясно следует, что водитель автобуса не считается сопровождающим.
«Важную роль играют учителя и родители, а также сопровождающий, который едет вместе с детьми. Им следует регулярно объяснять детям, что можно и чего нельзя делать в автобусе, чтобы не отвлекать водителя от дороги даже на мгновение. Водитель не может одновременно управлять автобусом и следить за всем, что происходит в салоне», — добавляет Лайла Гравере.