Население Латвии опять смотрит в сторону аэропорта - люди все больше недовольны своими зарплатами

Согласно данным опроса, 35,3% работников ежемесячно зарабатывают от 1000 до 1500 евро, а 33% - в диапазоне от 500 до 1000 евро. Кроме того, 44% респондентов отметили, что их зарплата не изменилась за последний год. Хотя 36% сообщили о повышении, уровень удовлетворенности остается низким: лишь 3,3% указали, что полностью довольны своими доходами, и 29,4% — что скорее довольны. При этом 49,7% не ожидают изменений в зарплате в течение ближайших шести месяцев. Среди тех, кто рассматривает возможность работы за рубежом, 75,1% указывают на зарплату как главный мотив.