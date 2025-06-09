Население Латвии опять смотрит в сторону аэропорта - люди все больше недовольны своими зарплатами
Недавний опрос на рынке труда, проведенный порталом CVMarket.lv, показал, что среди работников Латвии наблюдается недовольство уровнем заработной платы.
В условиях роста стоимости жизни и изменений на рынке труда более 43% опрошенных заявили, что не удовлетворены своим текущим доходом, и лишь 20% надеются на повышение зарплаты в ближайшие шесть месяцев.
Существует явное несоответствие между ожиданиями работников и реальной зарплатой, отмечают представители CVMarket.lv. Согласно результатам опроса, почти 75% респондентов зарабатывают до 1500 евро в месяц (нетто), и при продолжающемся инфляционном давлении недовольство становится неизбежным. Работодатели, которые это игнорируют, рискуют столкнуться с частой сменой кадров, при этом почти 50% опрошенных не ожидают повышения зарплаты в ближайшее время.
Согласно данным опроса, 35,3% работников ежемесячно зарабатывают от 1000 до 1500 евро, а 33% - в диапазоне от 500 до 1000 евро. Кроме того, 44% респондентов отметили, что их зарплата не изменилась за последний год. Хотя 36% сообщили о повышении, уровень удовлетворенности остается низким: лишь 3,3% указали, что полностью довольны своими доходами, и 29,4% — что скорее довольны. При этом 49,7% не ожидают изменений в зарплате в течение ближайших шести месяцев. Среди тех, кто рассматривает возможность работы за рубежом, 75,1% указывают на зарплату как главный мотив.
Зарплата — это не просто цифра, это сигнал о ценности и признания, подчеркивают эксперты. Если почти половина работников не видит перспектив улучшения, возникает дефицит мотивации, который напрямую влияет на продуктивность и способствует поиску другой работы.
Размер заработной платы способствует и оттоку рабочей силы за границу. Результаты опроса показывают, что значительная часть работников готова покинуть страну в поисках лучших перспектив. Каждый третий респондент уже рассматривал работу за рубежом, а 2,6% уже получили соответствующее предложение. Помимо более высокой оплаты, среди основных причин в пользу эмиграции были названы новый или международный опыт (40,9%), более высокое качество жизни (40,5%) и профессиональные возможности (31,9%). На фоне того, что местные зарплаты не соответствуют ожиданиям и уровню расходов, соседние страны становятся все более привлекательными.
Наибольшее недовольство оплатой труда выражают работники в возрасте от 45 до 64 лет (50%), особенно в группе от 45 до 54 лет, а также лица с профессиональным или средним специальным образованием (соответственно 50% и 48%). По видам занятости больше всего недовольны офисные сотрудники и специалисты по обслуживанию клиентов — по 47% в каждой группе.
Скромные доходы населения - большая проблема для Латвии. Хотя в стране средняя зарплата растет быстрее, чем в среднем по ЕС, она по-прежнему остается ниже 2 000 евро, уступая большинству государств Евросоюза.