Маловато будет: латвийские зарплаты не выдержали сравнения с европейскими

Тем не менее, несмотря на стремительный рост, средняя зарплата в Латвии в 2023 году составила всего 1 858 евро в месяц, что значительно ниже среднего показателя по ЕС — 3 155 евро. Для сравнения: в Люксембурге она достигала 6 755 евро, в Дании — 5 634 евро, а в Ирландии — 4 890 евро. Латвия по этому показателю уступала таким странам, как Эстония (2 075 евро) и Литва (2 265 евро).