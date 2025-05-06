Маловато будет: латвийские зарплаты не выдержали сравнения с европейскими
Euronews, ссылаясь на данные Eurostat и ОЭСР, проанализировал уровень зарплат в 26 странах Европейского союза за 2023 год. Хотя в Латвии средняя зарплата растет быстрее, чем в среднем по ЕС, она по-прежнему остается ниже 2 000 евро.
Среди всех стран ЕС Латвия заняла четвертое место по темпам роста заработной платы. С 2018 по 2023 год средняя месячная зарплата в Латвии выросла на 50%, что значительно выше среднего роста по ЕС — 19%. Более быстрый рост зафиксирован только в Литве (102%), Болгарии (66%) и Румынии (56%).
Тем не менее, несмотря на стремительный рост, средняя зарплата в Латвии в 2023 году составила всего 1 858 евро в месяц, что значительно ниже среднего показателя по ЕС — 3 155 евро. Для сравнения: в Люксембурге она достигала 6 755 евро, в Дании — 5 634 евро, а в Ирландии — 4 890 евро. Латвия по этому показателю уступала таким странам, как Эстония (2 075 евро) и Литва (2 265 евро).
Если сравнивать зарплаты по стандарту покупательной способности (PPS), учитывающему разницу в уровне цен, то разрывы между странами сокращаются, однако позиция Латвии существенно не улучшается. В 2023 году средняя зарплата в Латвии по PPS составила 2 407 евро, что все равно ниже среднего уровня по ЕС (3 155 евро).
С 2018 года зарплаты выросли во всех 26 проанализированных странах ЕС. В Латвии рост составил 50%, или примерно 619 евро в месяц в денежном выражении. Однако разрыв с более богатыми странами сохраняется: например, в Люксембурге прирост составил 1 291 евро в месяц, а в Литве — 1 141 евро.
Наименьший процентный рост зафиксирован в Швеции (4%), Греции (7%) и Италии (10%) — в странах, где зарплаты уже были относительно высокими, но инфляция «съела» значительную часть реального прироста.
Конечно, труд представителей разных профессий в Латвии оплачивается по разному. И о деньгах люди тоже думают каждый свое: 1500 евро "на руки" - это много или мало? Мнения разошлись.