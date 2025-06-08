"В болотистых местах по-прежнему будет застой": экономисты считают, что громких перемен после выборов в Латвии не будет

В свою очередь, экономист SEB Дайнис Гашпуйтис в разговоре с агентством LETA отметил, что политикам необходимы гораздо большие амбиции, чтобы вывести экономику Риги на новый уровень. Он подчеркнул, что в некоторых городах экономика развивалась успешно, и это отражается в поддержке власти — положительные тенденции там, вероятно, сохранятся. Однако, по его словам, есть и такие регионы, где результатами власти довольны далеко не все, но избиратели все равно проголосовали за тех же политиков — например, в Резекне и Даугавпилсе.