"В болотистых местах по-прежнему будет застой": экономисты считают, что громких перемен после выборов в Латвии не будет
Результаты прошедших муниципальных выборов в Латвии вряд ли существенно повлияют на экономическое развитие страны — к такому выводу пришли экономисты банков Luminor и SEB. По их словам, в регионах, где уже была эффективная политика, она продолжится, а кардинальных изменений в экономике Риги, несмотря на возможную смену мэра, ожидать не стоит.
Результаты прошедших муниципальных выборов существенно не повлияют на общее направление латвийской экономики, заявил агентству LETA экономист Luminor Bank и автор регионального обзора экспорта Luminor Петерис Страутиньш.
По его словам, в тех самоуправлениях, где ранее велась последовательная и ориентированная на развитие экономика политика, она, скорее всего, продолжится. А там, где не хватало амбиций, их по-прежнему будет недоставать.
Страутиньш отметил, что не называя конкретных самоуправлений, можно ожидать улучшений в двух регионах, где ранее наблюдался локальный политический хаос, и выразил опасения, что в одном из регионов возможен поворот в сторону популизма. Однако, добавил он, эти самоуправления охватывают лишь незначительную часть населения Латвии. «Там, где росли красивые и сильные деревья, они будут продолжать расти, а в болотистых местах по-прежнему будет застой», — метафорично выразился экономист.
Он также подчеркнул, что в разных регионах Латвии сформировалась очень разная политическая культура на местах. В тех местах, где общество ощутило вкус успеха, избиратели научились понимать, какие решения действительно ведут к росту благосостояния.
Особое внимание Страутиньш уделил Риге, отметив, что экономически это важнейшее самоуправление страны, однако радикальных изменений после выборов он не ожидает.
«Партии, входившие в предыдущую правящую коалицию, вероятно, сформируют ее и сейчас. Новая Рижская дума тоже, скорее всего, будет уставать от внутренних споров, но можно ожидать умеренного прогресса в вопросах благоустройства и реализации политики развития», — сказал он.
В свою очередь, экономист SEB Дайнис Гашпуйтис в разговоре с агентством LETA отметил, что политикам необходимы гораздо большие амбиции, чтобы вывести экономику Риги на новый уровень. Он подчеркнул, что в некоторых городах экономика развивалась успешно, и это отражается в поддержке власти — положительные тенденции там, вероятно, сохранятся. Однако, по его словам, есть и такие регионы, где результатами власти довольны далеко не все, но избиратели все равно проголосовали за тех же политиков — например, в Резекне и Даугавпилсе.
Гашпуйтис считает, что в крупных городах развитие будет продолжаться в рамках уже начатых направлений, хотя в Риге возможны сдвиги в акцентах, поскольку, вероятно, появится новый глава думы. «В целом ситуация с управлением улучшилась — теперь меньше говорят о коррупции. Но если говорить о рывке в экономике, то хотелось бы видеть больше динамики и решимости», — отметил он.
Также он подчеркнул, что Рижской думе важно работать над тем, чтобы жители не переезжали в пригород, а также продумывать, как привлекать в столицу крупные и значимые предприятия.