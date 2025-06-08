Кремль считает Китай своим врагом: газета The New York Times опубликовала секретный документ ФСБ
Публично президент РФ Владимир Путин говорит, что дружба России и Китая непоколебима, а стратегическое военное и экономическое сотрудничество двух стран переживает золотой век, но при этом секретное разведывательное подразделение ФСБ считает китайцев противниками, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на внутренние документы российской спецслужбы.
Как пишет "Медуза", журналисты издания узнали об этом из восьмистраничного документа, который подготовил 7-й отдел Департамента контрразведывательных операций. Он отвечает за противодействие шпионажу со стороны Китая и других стран Азии. NYT получила документ от хакерской группы Ares Leaks. Авторы газеты отметили, что подтвердить подлинность документа на 100% невозможно, но представители шести западных спецслужб, которым журналисты показали отчет ФСБ, заявили, что он выглядит подлинным. Представленный документ наиболее полно показывает, как российская контрразведка относится к Китаю, отмечает издание. Документ никак не датирован, вероятно, это черновик, но из содержания следует, что его написали в конце 2023-го или начале 2024 года.
Авторы внутреннего документа ФСБ заявили, что Китай представляет серьезную угрозу для безопасности России, поскольку все чаще пытается вербовать российских шпионов, стремится получить секретные военные технологии, для чего привлекает недовольных российских ученых, следит за действиями российских военных в ходе войны в Украине, готовится предъявить территориальные претензии России и занимается шпионажем в Арктике.
В документе, полученном The New York Times, подробно говорится об интересах китайской разведки в России. Среди них — следы «древних китайских народов» на Дальнем Востоке
Китайские разведчики тажке стремятся понять, как Россия воюет с армией, поддерживаемой Западом. После начала войны в Россию приехали представители китайских оборонных компаний и институтов, связанных с китайской разведкой, которые стремятся лучше понять ход войны. «Особый интерес для Пекина представляет информация о методах ведения боевых действий с использованием беспилотников, модернизации их программного обеспечения и методах противодействия новым типам западного оружия», — говорится в документе ФСБ. Также Китай интересует опыт ЧВК Вагнера, наемники которой участвовали в разных военных кампаниях, в том числе во вторжении в Украину.
В документе утверждается, что Пекин стремится сократить отставание от России в области авиационных разработок, и это приоритетная цель Китая. Разведка КНР нацелена на военных летчиков и ученых, которые занимаются аэрогидродинамикой, системами управления и аэроупругостью. Также Китай ищет специалистов, которые занимались производством экраноплана — советского судна на динамической воздушной подушке.