Кремль считает Китай своим врагом: газета The New York Times опубликовала секретный документ ФСБ

Как пишет "Медуза", журналисты издания узнали об этом из восьмистраничного документа, который подготовил 7-й отдел Департамента контрразведывательных операций. Он отвечает за противодействие шпионажу со стороны Китая и других стран Азии. NYT получила документ от хакерской группы Ares Leaks. Авторы газеты отметили, что подтвердить подлинность документа на 100% невозможно, но представители шести западных спецслужб, которым журналисты показали отчет ФСБ, заявили, что он выглядит подлинным. Представленный документ наиболее полно показывает, как российская контрразведка относится к Китаю, отмечает издание. Документ никак не датирован, вероятно, это черновик, но из содержания следует, что его написали в конце 2023-го или начале 2024 года.