Не вся вода безопасна: как выбрать подходящий водоем для купания - советы Инспекции здравоохранения
С наступлением купального сезона эксперты призывают с особой осторожностью выбирать водоемы для отдыха: не все из них безопасны для здоровья. Руководитель отдела экологического здоровья Инспекции здравоохранения Нормунд Кадикис в передаче "Uz līnijas" на канале TV24 рассказал, на какие признаки стоит обращать внимание, чтобы не оказаться в загрязненной воде, и объяснил, почему даже визуально чистый водоем может представлять угрозу.
По его словам, загрязнение часто возникает под влиянием внешних факторов и может быть незаметным невооруженному глазу. Однако особое внимание следует обращать на то, что находится рядом с выбранным местом для купания.
«Дело в том, что микроорганизмы невозможно увидеть невооруженным глазом, но если рядом есть, например, водосточная труба — даже если в момент осмотра из нее ничего не течет — это сигнал, что от такого места лучше держаться подальше. Никогда не знаешь, что туда могло попасть и когда», — объяснил Кадикис.
Также, по его словам, если у водоема неприятный запах или мутная, подозрительного цвета вода, лучше отказаться от купания. Особенно это важно в жаркий летний период, когда в воде начинают размножаться сине-зеленые водоросли, которые могут быть опасны для здоровья человека.
«Если визуально вода выглядит неприятной, пахнет канализацией — скорее всего, туда попали сточные воды. А во второй половине лета, когда размножаются сине-зеленые водоросли, вода становится синевато-зеленой, как будто покрыта пленкой — в таком водоеме купаться не стоит», — предупредил он.
Многие жители сел имеют собственные пруды, в которых в жаркий день возникает желание окунуться. Нередко поверхность таких водоемов покрыта зеленой ряской или мелкими листочками, что может показаться подозрительным или даже вредным. Однако, как пояснил эксперт, эта зеленая масса чаще всего состоит из безвредных водных растений или цветущих водорослей, которых бояться не стоит — они не вредят здоровью человека. «Они не причиняют вреда. Если речь идет о микроскопических водорослях, то можно отличить: это либо растение с лепестками, выступающими над водой, либо мутная синезеленая масса, расплывшаяся по водоему — это и есть сине-зеленые водоросли. Но водоцветы человеку вреда не приносят», — отметил Кадикис.
Уже в прошлом году Инспекция здравоохранения наложила ограничения на купание во многих официальных пляжах Юрмалы и Риги из-за несоответствия микробиологического качества воды установленным требованиям. Было запрещено купание на Румбуле и на Кипсале (Рига), а также на пляже «Гауя» в Сигулде. Кроме того, Инспекция рекомендовала воздержаться от купания на Луцавсале, заливе Луцавсалы, Вецаки, Даугавгриве и Вакарбулли. В Юрмале купание было запрещено в пляжных зонах Вайвари, Асари, Меллужи, Каугури и Пумпури. По информации самоуправления, в этих местах в Рижский залив попадала вода с ранее затопленных территорий через ливневки.