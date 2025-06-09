Не вся вода безопасна: как выбрать подходящий водоем для купания - советы Инспекции здравоохранения

Многие жители сел имеют собственные пруды, в которых в жаркий день возникает желание окунуться. Нередко поверхность таких водоемов покрыта зеленой ряской или мелкими листочками, что может показаться подозрительным или даже вредным. Однако, как пояснил эксперт, эта зеленая масса чаще всего состоит из безвредных водных растений или цветущих водорослей, которых бояться не стоит — они не вредят здоровью человека. «Они не причиняют вреда. Если речь идет о микроскопических водорослях, то можно отличить: это либо растение с лепестками, выступающими над водой, либо мутная синезеленая масса, расплывшаяся по водоему — это и есть сине-зеленые водоросли. Но водоцветы человеку вреда не приносят», — отметил Кадикис.