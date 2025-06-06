Купайтесь на здоровье, если не замерзнете: опубликована информация о состоянии воды на рижских пляжах
Во всех восьми официальных местах для купания в Риге хорошее качество воды, сообщили в Рижской думе.
Качество воды в официальных местах для купания в начале каждого месяца проверяет Инспекция здравоохранения, а Департамент жилищного хозяйства и окружающей среды в этом году продолжает практику прошлых лет — мониторинг качества воды также проводится в 20 популярных у жителей зонах отдыха у водоемов.
Хотя во всех местах для купания качество воды хорошее, самоуправление все же рекомендует пользоваться официальными пляжами в Даугавгриве, Вакарбулли, Вецаки, Румбуле, Бабелите, Кипсале, Луцавсале, в заливе Луцавсалы и в зоне отдыха у озера Кишэзерс, так как они надлежащим образом оборудованы, и за безопасностью купающихся следят спасатели муниципальной полиции Риги.
"В теплое время года в разных районах столицы работают пункты бесплатной раздачи питьевой воды, так называемые уличные краны. В них подается вода из городского водопровода — она чистая, качественная, безопасная для употребления и регулярно проверяется", - сообщают городские власти.
Кстати, официальный купальный сезон в Латвии давно открыт. Другое дело, что погода ни тогда, ни сейчас к водным процедурам особо не мотивирует - прошлый месяц в стране стал самым прохладным маем в этом столетии.