Холодный май 2025 года: прошлый месяц в Латвии стал самым прохладным маем в этом столетии

Среднее количество осадков в стране составило 84,7 миллиметра, или 168% от нормы, и май этого года стал шестым самым влажным за всю историю наблюдений с 1924 года. Наибольшее количество осадков в прошлом месяце составило 194,3 миллиметра в Мадоне, а меньше всего выпало на Колке - там было зарегистрировано 24,8 миллиметра осадков.