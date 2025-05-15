На улице +6, но в Латвии начинается официальный купальный сезон

В прошлом году было введено 49 временных ограничений на купание, что является самым высоким показателем по сравнению с предыдущими купальными сезонами в период с 2010 по 2023 год. В том числе 16 ограничений были вызваны микробиологическим загрязнением, а 33 были превентивными.