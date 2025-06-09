Речь идет о выживании: ученые обнаружили, что с мировым океаном происходит что-то неладное

Самые сильные изменения глубины фотической зоны были зафиксированы в северной части Гольфстрима, в Арктике и Антарктике - регионах, где особенно заметны результаты изменений климата. Потемнение также широко распространено в прибрежных зонах и замкнутых морях. Однако, исследователи отметили, что потемнение охватывает не только прибрежные, но и открытые участки океана. Однако не все регионы темнеют: примерно 10% океана, напротив, стали светлее за тот же период. По словам ученых, такая смешанная картина отражает сложность океанических систем и множество факторов, влияющих на прозрачность воды.