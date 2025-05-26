В Балтийском море обнаружили загадочное вещество: его происхождение поразило ученых

Еще в 2000 году спутники фиксировали появление в Гданьском заливе и у северного побережья Польши ранее неизвестных, почти незаметных пятен органического происхождения. По данным Обсерватории Земли НАСА, самый впечатляющий пример этого загадочного явления произошел в мае 2018 года, когда подобные пятна в виде водоворотов распространились более чем на 210 километров от берега. Снимки того события были обработаны так, чтобы выделить длины волн света, исходящие от загадочного вещества — из-за этого окрестности Гданьска на изображениях выглядят красными.