В Балтийском море обнаружили загадочное вещество: его происхождение поразило ученых
В мае 2018 года спутники зафиксировали гигантские вращающиеся пятна в Гданьском заливе (Польша), простиравшиеся более чем на 210 километров от побережья. Изначально ученые полагали, что это цветение водорослей, однако ни время появления, ни внешний вид этих образований не соответствовали типичным признакам такого явления. Теперь, благодаря спутниковым снимкам, исследователи смогли проследить происхождение загадочного вещества — и результат оказался поразительным.
Еще в 2000 году спутники фиксировали появление в Гданьском заливе и у северного побережья Польши ранее неизвестных, почти незаметных пятен органического происхождения. По данным Обсерватории Земли НАСА, самый впечатляющий пример этого загадочного явления произошел в мае 2018 года, когда подобные пятна в виде водоворотов распространились более чем на 210 километров от берега. Снимки того события были обработаны так, чтобы выделить длины волн света, исходящие от загадочного вещества — из-за этого окрестности Гданьска на изображениях выглядят красными.
Сначала ученые не могли с уверенностью определить состав этих пятен. Их форма напоминала цветение водорослей, которые разносит по морской поверхности ветром и течениями. Однако типичное цветение водорослей, как правило, хорошо видно невооруженным глазом на большинстве спутниковых снимков и происходит значительно раньше по времени, чем зафиксированные пятна, сообщается на сайте *ivescience.com.
Позже некоторые исследователи предположили, что это могут быть так называемые "морские сопли" — скользкое вещество, которое выделяют определенные виды планктона и которое может прилипать к лодкам и берегу. Однако местные жители никогда не сообщали о присутствии подобных "морских соплей" в этом районе.
В 2023 году ученый из Университета Южной Флориды Чуаньминь Ху провел комплексное исследование, используя данные спутников НАСА Terra и Aqua. Исследование показало, что эти таинственные пятна состоят из пыльцы сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), которую ветер унес в море, где она скопилась на поверхности воды.
Польшу покрывают обширные сосновые леса, составляющие более 55% всех лесов страны. Весной, особенно с мая по июнь, сосны выделяют огромное количество пыльцы, которую ветер может переносить далеко в море. Пыльца богата органическим углеродом, который может служить пищей для различных морских организмов, включая планктон и бентосных животных. Это открытие свидетельствует о том, что наземные и морские экосистемы связаны гораздо теснее, чем предполагалось ранее.
Количество пыльцы, попадающей в океаны, вероятно, будет расти и в дальнейшем из-за антропогенных изменений климата. Согласно исследованию, проведенному в Северной Америке в 2021 году, с 1990 по 2018 год годовой уровень пыльцы увеличился на 21%, а сезон пыльцы в среднем стал длиннее на 20 дней.
Это связано с тем, что в атмосфере возрастает концентрация углекислого газа, что стимулирует растения к выработке большего количества пыльцы — и это уже стало глобальным явлением. Это открытие подчеркивает необходимость дальнейших исследований для лучшего понимания взаимосвязей между наземными и морскими экосистемами и их влиянием на здоровье всей планеты.
В Латвии тем временем экспертов заботит другая вещь - они полагают, что из-за роста уровня моря уже надо думать о том, как обеспечивать отвод воды из Даугавы, как защищать территории и здания в Риге от затопления.