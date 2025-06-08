В Лос-Анджелесе вспыхнули беспорядки, власти США отправили в город Национальную гвардию
В Лос-Анджелесе продолжаются протесты против депортации нелегальных иммигрантов — Белый дом сообщил, что для подавления беспорядков будет привлечена Национальная гвардия.
Протесты начались в пятницу, когда сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) начали рейды по всему городу с целью задержания нелегальных иммигрантов.
По данным Министерства внутренней безопасности США, в пятницу примерно 1000 протестующих напали на сотрудников ICE. В свою очередь, глава Пограничной службы США Майкл Бэнкс сообщил в соцсети X, что в субботу были задержаны несколько человек по обвинению в нападениях на федеральных агентов.
Президент Дональд Трамп подписал распоряжение о направлении 2000 военнослужащих Национальной гвардии в Калифорнию. "Чтобы положить конец беззаконию, которому до сих пор позволяли продолжаться", - заявили в Белом доме. В Белом доме подчеркнули, что операция ICE имеет решающее значение для того, чтобы остановить и обратить вспять поток нелегальных преступников в США.
В заявлении также говорится, что всплеск насилия свидетельствует о том, что безответственные лидеры Калифорнии от Демократической партии отказались от своей обязанности защищать граждан. Администрация Трампа не проявит никакой терпимости к насильственному поведению, особенно когда оно направлено против сотрудников правоохранительных органов, выполняющих свою работу. Тем временем министр обороны США Пит Хегсет предупредил в X, что для подавления беспорядков может быть привлечена и армия.
«Эти преступники будут задержаны и немедленно привлечены к ответственности», — подчеркнул Белый дом.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал протестующих воздержаться от насилия. В то же время он заявил, что федеральное правительство взяло под контроль Национальную гвардию Калифорнии и привлекло ее к подавлению беспорядков не потому, что у правоохранительных органов штата не хватает ресурсов для поддержания порядка, а для того, чтобы устроить «шоу». Незадолго до заявления Белого дома губернатор также заявил, что привлечение Национальной гвардии приведет лишь к дальнейшей эскалации ситуации.
По данным Министерства внутренней безопасности, на этой неделе в Лос-Анджелесе были задержаны 118 нелегальных иммигрантов, в том числе пятеро членов банд. В субботу протестующие, требовавшие вывода агентов ICE из города, размахивали флагами Мексики, а другие сжигали флаг США, сообщает Los Angeles Times. На улицах появились баррикады из бетонных блоков и перевернутых торговых тележек.