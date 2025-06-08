В Лос-Анджелесе вспыхнули беспорядки, власти США отправили в город Национальную гвардию

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал протестующих воздержаться от насилия. В то же время он заявил, что федеральное правительство взяло под контроль Национальную гвардию Калифорнии и привлекло ее к подавлению беспорядков не потому, что у правоохранительных органов штата не хватает ресурсов для поддержания порядка, а для того, чтобы устроить «шоу». Незадолго до заявления Белого дома губернатор также заявил, что привлечение Национальной гвардии приведет лишь к дальнейшей эскалации ситуации.