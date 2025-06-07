Что говорят данные опроса избирателей о результатах муниципальных выборов в Риге и других крупных городах

По сравнению с предыдущими выборами в Рижскую думу не изменилось число тех, кто не захотел раскрывать детали своего выбора: это около трети, или 31% опрошенных. Неизменной среди них остается и доля русскоязычных - 45%. Можно прогнозировать, что официальный результат партий "Латвия на первом месте", «Суверенная власть»/«Младолатыши»,«За стабильность!» и, возможно, «Согласия» будет выше, чем показал опрос, тогда как у «Прогрессивных», Национального объединения, «Нового Единства», «Объединенного списка» и, возможно, партий «Для развития Латвии» и «Честь служить Риге»/Союза зеленых и крестьян он может снизиться.