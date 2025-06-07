Что говорят данные опроса избирателей о результатах муниципальных выборов в Риге и других крупных городах
В новом составе Рижской думы может быть не менее шести фракций — таковы результаты опроса избирателей, уже проголосовавших на муниципальных выборах (exit poll), проведенного сегодня у избирательных участков в крупнейших городах национальным информационным агентством LETA в сотрудничестве с Латвийским общественным СМИ, Рижским университетом им. Страдиня и Латвийским университетом.
Согласно данным опроса, наибольшую поддержку избирателей в Риге получила партия «Прогрессивные» — 19,9% опрошенных. На втором месте с 17,3% голосов — партия «Латвия на первом месте», за ней следует Национальное объединение с 15% поддержки.
Немного меньше — 12,2% — может набрать объединение «Суверенная власть/Младолатыши», далее — 11,8% у партии «Новое Единство», которую представляет нынешний мэр Риги. Также в Рижскую думу может пройти Объединенный список, за который, по данным опроса, проголосовали 7% избирателей. Очень близка к 5%-му барьеру, необходимому для попадания в самоуправление, партия «За стабильность!», за которую проголосовали 4,7% опрошенных.
Партия «За развитие Латвии» может получить 3,6% голосов, совместный список партий «Честь служить Риге» и Союза зеленых и крестьян — 3%, а партия «Согласие» — всего 2,8%.
По сравнению с предыдущими выборами в Рижскую думу не изменилось число тех, кто не захотел раскрывать детали своего выбора: это около трети, или 31% опрошенных. Неизменной среди них остается и доля русскоязычных - 45%. Можно прогнозировать, что официальный результат партий "Латвия на первом месте", «Суверенная власть»/«Младолатыши»,«За стабильность!» и, возможно, «Согласия» будет выше, чем показал опрос, тогда как у «Прогрессивных», Национального объединения, «Нового Единства», «Объединенного списка» и, возможно, партий «Для развития Латвии» и «Честь служить Риге»/Союза зеленых и крестьян он может снизиться.
Следует также учитывать, что в этом году по сравнению с предыдущими выборами самоуправлений изменен порядок выборов и избиратели могли проголосовать на любом участке своего самоуправления. Эти изменения могут повлиять на результаты опроса.
В ходе опроса не были опрошены избиратели, проголосовавшие предварительно.
Методологическую поддержку в проведении опроса оказал центр исследований рынка и общественного мнения SKDS.
В ходе опроса у более чем 70 избирательных участков по принципу случайности анонимно были опрошены почти 6500 проголосовавших на выборах граждан в Риге, Даугавпилсе, Резекне, Юрмале, Лиепае и Вентспилсе.
Избирательные участки закрылись в субботу в 20 часов.
Инфографика о данных exit poll в Риге и других крупных городах