"Чем ниже явка, тем больше значение каждого голоса": эксперт объяснил суть муниципальных выборов и почему возможны сюрпризы

«Это связано с тем, что партии и политики часто думают, будто у них есть свой электорат. Но что это значит? Я бы определил это как группу людей, у которых есть более одного весомого основания голосовать за партию X. По такому критерию большинству избирателей трудно найти хотя бы вторую причину. В опросах большинство называют какую-то партию, но если спросить, будут ли они за нее реально голосовать, выясняется, что выбор весьма нестабилен. Например, в Риге в недавнем опросе SKDS каждый третий респондент признался, что может передумать в день выборов. Если сложить тех, кто не называет никакую партию, и тех, кто может передумать, получается почти половина избирателей», — говорит Кактиньш.