"Чем ниже явка, тем больше значение каждого голоса": эксперт объяснил суть муниципальных выборов и почему возможны сюрпризы
В контексте выборов часто подчеркивается, что каждый голос имеет значение — и это не просто слова. Как пояснил в эфире передачи TV3 «900 sekundes» директор центра изучения общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш, чем ниже уровень явки избирателей, тем важнее становится каждый отдельный голос. Это увеличивает шансы политических сил преодолеть избирательный барьер и попасть в состав думы.
«Если судить по активности на предыдущих днях голосования, кто-то в социальных сетях подсчитал, что она была буквально на волосок выше, чем в прошлый раз. Это может свидетельствовать о немного более высокой общей активности. Однако мы знаем, что на муниципальные выборы большинство избирателей обычно не ходит», — отметил Арнис Кактиньш.
По его словам, в связи с выборами часто упоминается судьба — мол, каждый голос определяет судьбу партии и кандидата. Но многим жителям сложно увидеть судьбоносное значение в работе самоуправлений, и это отчасти объясняет традиционно низкую явку именно на этих выборах. В Риге ситуация немного отличается: там политические силы активнее связывают свою агитацию с этими вопросами.
Что касается итогов голосования, Кактиньш подчеркивает: каждый голос действительно очень важен.
«На самом деле все так — чем ниже уровень активности, тем выше вероятность, что партия преодолеет минимальный процентный барьер и получит место в думе. Если бы явка была выше, ситуация была бы стабильнее. А при низкой активности для преодоления барьера нужно совсем немного голосов. Допустим, если вы мотивируете всех своих родственников и соседей, которых не так уж много, вы внезапно можете стать депутатом. Чем ниже явка, тем больше значение каждого голоса», — поясняет он.
Многие пользователи в соцсетях признаются, что не знают, за какую политическую силу голосовать. На вопрос, сколько людей принимают решение спонтанно — то есть прямо в избирательном участке, — Кактиньш отвечает: «Очень много».
«Это связано с тем, что партии и политики часто думают, будто у них есть свой электорат. Но что это значит? Я бы определил это как группу людей, у которых есть более одного весомого основания голосовать за партию X. По такому критерию большинству избирателей трудно найти хотя бы вторую причину. В опросах большинство называют какую-то партию, но если спросить, будут ли они за нее реально голосовать, выясняется, что выбор весьма нестабилен. Например, в Риге в недавнем опросе SKDS каждый третий респондент признался, что может передумать в день выборов. Если сложить тех, кто не называет никакую партию, и тех, кто может передумать, получается почти половина избирателей», — говорит Кактиньш.
Таким образом, если только треть избирателей вообще приходит на выборы, а еще треть колеблется, то в итоге огромная часть электората не знает, за кого голосовать.
«Судя по другим предвыборным опросам, каждый десятый признает, что делает выбор уже в избирательном участке. Некоторые принимают решение утром в день голосования, другие — за день-два до выборов. В итоге треть избирателей делает выбор в последний момент. Это означает, что вероятность неожиданных результатов, сюрпризов и сенсаций очень высока», — подчеркивает Кактиньш.
Он также отмечает, что на окончательное решение влияют разные факторы — предвыборные кампании, скандалы, а также большое значение имеют дебаты перед выборами.