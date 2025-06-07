Сегодня в Латвии проходят муниципальные выборы. Как и где голосовать?
7 июня с 8:00 до 20:00 по всей Латвии проходят выборы в органы самоуправления — избиратели выбирают тех, кто в ближайшие четыре года будет принимать решения на местном уровне. Как и где голосовать?
Как голосовать
До сих пор было привычно выражать поддержку кандидату, ставя знак "+" в ромбе напротив его имени, а нежелательных кандидатов – вычеркивать.
Новые бюллетени отличаются как дизайном, так и порядком отметок. Напротив каждого имени кандидата теперь есть зеленое поле "ЗА", которое можно отметить, поддерживая этого кандидата, и красное поле "ПРОТИВ", которое можно отметить, если вы не поддерживаете кандидата.
На бюллетене есть указания "ЗА" и "ПРОТИВ", предусмотренные также для тех избирателей, у которых есть трудности с распознаванием цветов.
- если имя и/или фамилия кандидата просто зачеркнуты;
- если зеленое или красное поле просто обведено;
- если у одного и того же кандидата закрашены оба поля.
В этих случаях будет считаться, что отметка не сделана вообще.
Особое отношение избирателя будет засчитано только в том случае, если овальное поле отмечено любыми знаками – оно может быть закрашено, подойдут также крестики, галочки и подобные знаки в полях "ЗА" или "ПРОТИВ".
Бюллетень можно оставить также незаполненным, то есть не делать никаких отметок.
Такие бюллетени планируется использовать и в дальнейшем, в том числе на выборах в Сейм, которые состоятся в следующем году.
Где голосовать
Голосовать можно на любом избирательном участке в своем самоуправлении. Здесь можно ознакомиться со списком участков по всей стране. С собой нужно взять паспорт или eID карту.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в ходе предварительного голосования на выборах самоуправлений в Латвии проголосовали в общей сложности 221 949 избирателей, или 16,12%.