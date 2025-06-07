На 731 место в думах самоуправлений претендуют 5924 кандидата

Самая острая конкуренция - в Екабпилсском крае, где на 19 депутатских мест претендуют 256 кандидатов, то есть почти 14 человек на одно место. В Риге на 60 депутатских мест баллотируются 740 человек, или около 12 на одно место. Также высокая конкуренция будет на выборах в Юрмале, где на 15 депутатских мест претендуют 172 человека, то есть более 11 человек на место