Предварительное голосование на выборах в органы местного самоуправления на избирательном участке № 140 в Рижском государственном техникуме.
В Латвии
Сегодня 16:30
Около 16% имеющих право голоса латвийцев пришли на участки за время предварительного голосования
За пять дней предварительного голосования на выборах самоуправлений в Латвии предварительно проголосовали примерно 16,1% имеющих право голоса жителей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
В ходе предварительного голосования на выборах самоуправлений в Латвии проголосовали в общей сложности 221 949 избирателей, или 16,12%.
Наибольшая активность была в Риге, где за пять дней проголосовали 19,14% жителей, далее следуют Видземе - 16,26%, Латгале - 14,42%, Курземе - 13,52%. Самая низкая активность была в Земгале, где на данный момент проголосовали 13,57% избирателей.
Предварительное голосование в понедельник и среду сопровождалось техническими проблемами, которые повлияли на работу соответствующих систем и реестров. Во вторник и четверг сообщений о существенных проблемах не поступало.