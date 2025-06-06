Около 16% имеющих право голоса латвийцев пришли на участки за время предварительного голосования

Наибольшая активность была в Риге, где за пять дней проголосовали 19,14% жителей, далее следуют Видземе - 16,26%, Латгале - 14,42%, Курземе - 13,52%. Самая низкая активность была в Земгале, где на данный момент проголосовали 13,57% избирателей.