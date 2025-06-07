Порой решающее значение имеет один голос: Силиня призывает идти на выборы
Премьер-министр Эвика Силиня призывает граждан не отдавать в чужие руки выбор, важный для собственной жизни, и участвовать в муниципальных выборах, и подчеркивает, что порой решающее значение имеет один голос.
В субботу Силиня сама проголосовала на 75-м участке в Рижской государственной 1-ой гимназии. После голосования она позитивно отметила возможность для жителей отдать свой голос в ходе предварительного пятидневного голосования, а не в течение трех дней, как на других выборах. "Понятно, что повседневная жизнь не подчинена выборам. Нам удалось подстроить выборы к повседневной жизни людей", - отметила премьер.
Она подчеркивает: не стоит думать, что один голос на выборах ничего не изменит, так как были случаи, когда именно от одного голоса зависело избрание или неизбрание кандидата и даже партий.
Премьер отметила: хотя для части населения политика и политики могут показаться чем-то далеким, именно политика самоуправлений определяет, какими у нас будут улицы, какими - общественный транспорт, образование по интересам, школы и будет ли развиваться предпринимательская деятельность в городе. "На мой взгляд, очень важно идти на выборы, высказывать свое мнение, а потом требовать ответственности от политиков", - сказала Силиня.