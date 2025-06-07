Порой решающее значение имеет один голос: Силиня призывает идти на выборы

Премьер отметила: хотя для части населения политика и политики могут показаться чем-то далеким, именно политика самоуправлений определяет, какими у нас будут улицы, какими - общественный транспорт, образование по интересам, школы и будет ли развиваться предпринимательская деятельность в городе. "На мой взгляд, очень важно идти на выборы, высказывать свое мнение, а потом требовать ответственности от политиков", - сказала Силиня.