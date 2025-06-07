С моста через реку Муса в Бауске спрыгнула женщина - рядом была ее 3-летняя дочь

По словам свидетелей, все произошло в момент, когда музыкальная группа EREMOS-IX уезжала с фестиваля: «Мы как раз отъезжали с фестиваля, где выступали. Когда проезжали под мостом, женщина прыгнула. Мы остановили машину, один из наших гитаристов выскочил практически на ходу и бросился в воду за ней. Видимо, при падении она ударилась о берег и оказалась в реке, где течение уносило ее тело. Мы вытащили пострадавшую на берег, уложили в стабильное боковое положение и вызвали скорую. Оставались с ней до приезда спасателей. Помогли, чем могли», — рассказали музыканты и пожелали пострадавшей сил и выздоровления.