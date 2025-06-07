С моста через реку Муса в Бауске спрыгнула женщина - рядом была ее 3-летняя дочь
Вечером в пятницу, 6 июня, в Бауске произошла трагедия — молодая женщина спрыгнула с моста через реку Муса. Об этом изданию Bauskas Dzīve сообщили очевидцы. На месте происшествия также находилась ее 3-летняя дочь. К счастью, она не пострадала и была передана медикам.
По словам свидетелей, все произошло в момент, когда музыкальная группа EREMOS-IX уезжала с фестиваля: «Мы как раз отъезжали с фестиваля, где выступали. Когда проезжали под мостом, женщина прыгнула. Мы остановили машину, один из наших гитаристов выскочил практически на ходу и бросился в воду за ней. Видимо, при падении она ударилась о берег и оказалась в реке, где течение уносило ее тело. Мы вытащили пострадавшую на берег, уложили в стабильное боковое положение и вызвали скорую. Оставались с ней до приезда спасателей. Помогли, чем могли», — рассказали музыканты и пожелали пострадавшей сил и выздоровления.
Женщина была передана медикам, которые боролись за ее жизнь прямо на берегу. О ее точном состоянии на данный момент информации нет. Неизвестно также, была ли женщина местной жительницей или приехала на фестиваль Zobens un Lemess, проходивший в выходные на эстраде у замка Бауски. По словам участников группы, у нее на руке не было фестивального браслета.
Этот случай стал уже третьим за последний год, когда кто-то прыгает с моста через Мусу. Местные жители считают, что пора принимать меры. Один из них, Валдис, предложил установить под мостом защитные сети, как это делают в парках активного отдыха: «Такое решение могло бы остановить людей, оказавшихся в кризисной ситуации, от трагического шага», — считает он.
Представитель Государственной полиции Лига Дзилюма подтвердила факт происшествия, но отказалась от подробных комментариев, уточнив лишь, что начат уголовный процесс, а пострадавшая доставлена в медицинское учреждение.