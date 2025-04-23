Загадочная смерть под мостом в Бауске: это уже второй случай за полгода

В сентябре прошлого года программа «Degpunktā» уже сообщала о молодом человеке, который по неизвестным причинам упал с моста. На этой неделе тело было обнаружено практически в том же месте, где тогда погиб парень. Местные жители рассказывают, что погибший мужчина не был ни алкоголиком, ни дебоширом. «Я знаю, что человек был очень спокойный, не пил, довольно доброжелательный. Не так, как обычно бывает — выпил, поссорились, потом ножи пускают в ход», — говорит сотрудница кафе.