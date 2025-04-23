Загадочная смерть под мостом в Бауске: это уже второй случай за полгода
При загадочных обстоятельствах погиб мужчина средних лет в Бауске. Ровно в том же месте, чуть более полугода назад, был найден труп молодого человека. Эти события вызывают обеспокоенность у жителей города.
Во вторник под мостом у реки Муса был найден мертвым 52-летний мужчина. По данным местного новостного портала Bauskas dzīve, смерть наступила при насильственных обстоятельствах. Правоохранительные органы отвергают эту версию, однако факт остается фактом — это не первый случай, когда под мостом находят погибшего человека.
В сентябре прошлого года программа «Degpunktā» уже сообщала о молодом человеке, который по неизвестным причинам упал с моста. На этой неделе тело было обнаружено практически в том же месте, где тогда погиб парень. Местные жители рассказывают, что погибший мужчина не был ни алкоголиком, ни дебоширом. «Я знаю, что человек был очень спокойный, не пил, довольно доброжелательный. Не так, как обычно бывает — выпил, поссорились, потом ножи пускают в ход», — говорит сотрудница кафе.
Интересно, что комментарий сотрудницы кафе о «ножах» перекликается с версиями жителей Бауски и якобы увиденными на месте происшествия признаками насилия. Журналист «Degpunktā» встретился с мужчиной, знакомый которого был тем самым, кто первым обнаружил погибшего.
«Мой знакомый гулял с собакой и нашел его. Были признаки насилия — были колотые раны, насколько мне известно. Сам он себе такое не мог сделать», — рассказал этот мужчина.
Правоохранительные органы отвергают такие поспешные выводы — расследование пока не завершено. «Имеющаяся у Государственной полиции информация свидетельствует о том, что нет оснований считать, что в отношении лица было совершено преступление. По данному факту в Государственной полиции начат уголовный процесс, проводится расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в Государственной полиции.
Пока выясняются обстоятельства трагедии, эта и сентябрьская трагедия заставляют жителей Бауски беспокоиться о том, насколько хорошо контролируется территория моста. «Камеры там точно нужны, иначе — гадай потом, что там произошло», — говорит один из жителей.
Жительница Бауски Лига отмечает: «Этот мост вообще какое-то странное место — там регулярно происходят какие-то неприятности. Камеры — это хорошо, но за каждым человеком камеру не поставишь».
А работница магазина добавляет: «Честно скажу — я удивлена, что самоуправление не установило там камеры. Каждый год нам два раза звонят и просят записи с камер».
В свою очередь, муниципальная полиция объясняет, что обзор с нужной стороны моста очень хороший. «Мост находится "под камерами". Не с обеих сторон, но с одной стороны — да, и эта конкретная точка видна на видеонаблюдении. Правда, мы не всегда можем следить за изображением в режиме реального времени, когда сами на вызовах, но максимально стараемся это делать. Конкретно эта зона хорошо просматривается, там установлены очень хорошие и новые камеры», — объяснил начальник муниципальной полиции Бауского края Эгил Гайлис.
Правоохранители призывают понимать, что от момента обнаружения опасной ситуации до трагических последствий иногда проходит всего несколько секунд. Для дополнительной безопасности в ближайшее время вторая сторона моста также будет оборудована камерами видеонаблюдения.