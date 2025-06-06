Не делайте этого! МИД Латвии обратился с предупреждением к жителям страны
Министерство иностранных дел Латвии заявляет: международные организованные преступные группировки активно вербуют граждан Латвии через социальные сети, предлагая работу водителей-перевозчиков в таких странах Европы, как Венгрия, Чехия, Хорватия, Словения, Польша и Сербия.
Хотя вербовщики обещают, что обязанности включают перевозку товаров, на деле работников используют для нелегального ввоза мигрантов из Ирана, Сирии и других третьих стран на территорию Европейского союза. Это является уголовным преступлением, за которое в стране, где оно совершено, грозит арест и судебное преследование. Наказания за нелегальную перевозку мигрантов могут достигать нескольких лет тюремного заключения.
Министерство иностранных дел настоятельно призывает граждан Латвии тщательно проверять любые предложения о работе за границей и не верить обещаниям непроверенных работодателей о легкой прибыли, поскольку за этим может скрываться намерение втянуть в преступную деятельность. Если возникают сомнения в законности перевозки пассажиров, МИД призывает всегда заранее удостовериться в личности и праве находящихся в транспорте лиц пребывать на территории Европейского союза. В случае подозрения, что предлагается совершить противоправные действия, необходимо обратиться с заявлением в ближайшее отделение полиции.
МИД ЛР также напоминает, что водители общественного транспорта, такси и других транспортных средств обязаны соблюдать законы Латвийской Республики и других государств. Любые действия, связанные с перевозкой нелегальных мигрантов или содействием лицам, незаконно находящимся на территории Латвии или других стран ЕС, являются незаконными и уголовно наказуемыми.
Лица, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации за границей, могут связаться с дежурным Консульского департамента МИД по телефону: +371 26337711 или по электронной почте: palidziba@mfa.gov.lv. Также информация доступна на сайте www.cilvektirdznieciba.lv.
"В 2024 году в Венгрии, Словении, Хорватии и Польше были задержаны 21 гражданин Латвии, занимавшиеся нелегальной перевозкой мигрантов (в 2022 году — 42, в 2023 году — 55). С начала 2025 года посольство Латвии в Венгрии сообщило еще о шести таких случаях, а посольство в Польше — о 11 задержаниях", - информирует МИД.
Портрет задержанного — мужчина в возрасте от 20 до 40 лет, который арендовал микроавтобус или легковую машину в Латвии или другой стране и перевозил мигрантов в одну из стран ЕС (например, в Германию или Австрию). Также часто мигранты перевозятся из приграничных районов между Россией и Латвией, Беларусью и Латвией, Литвой и Беларусью, а также Польшей и Беларусью. Предложение транспортировать мигрантов может исходить от работодателя или человека, которому доверяют. Вакансии часто размещаются на портале www.irdarbs.lv, а также в группах в Telegram.