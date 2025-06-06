Не делайте этого! МИД Латвии обратился с предупреждением к жителям страны

Портрет задержанного — мужчина в возрасте от 20 до 40 лет, который арендовал микроавтобус или легковую машину в Латвии или другой стране и перевозил мигрантов в одну из стран ЕС (например, в Германию или Австрию). Также часто мигранты перевозятся из приграничных районов между Россией и Латвией, Беларусью и Латвией, Литвой и Беларусью, а также Польшей и Беларусью. Предложение транспортировать мигрантов может исходить от работодателя или человека, которому доверяют. Вакансии часто размещаются на портале www.irdarbs.lv, а также в группах в Telegram.