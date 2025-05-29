С апреля поток нелегальных мигрантов через латвийскую границу утроился - доминируют выходцы из Африки

Национальный состав нарушителей разнообразен, но доминируют выходцы из стран Африки. Например, среди задержанных во вторник, 27 мая, большинство были из Сомали, Марокко, Алжира, Судана, Камеруна и Йемена, сообщил на заседании комиссии Сейма по вопросам гражданства, миграции и сплоченности общества начальник оперативного управления Государственной пограничной охраны (ГПО) Янис Лайминьш. Он отметил, что срок усиленного режима охраны на латвийско-белорусской границе завершится 30 июня, но ГПО будет просить его продлить до 31 декабря. Поскольку ресурсов пограничников недостаточно и всю территорию охватить не удается, части мигрантов удается незаконно пересечь границу и попасть на территорию ЕС, однако ненадолго - чаще всего они позже попадаются в Литве или Польше. В этом году коллегами из этих стран были задержаны 92 таких лица и возвращены в отправную точку своего "путешествия" - Латвию.