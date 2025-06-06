В столице Чечни Грозном построят гигантский небоскреб под названием "Ахмат Тауэр"
По задумке авторов, "Ахмат Тауэр" должен стать одним из самых высоких зданий в России – это будет 102-этажный небоскреб высотой 435 метров.
Как сообщает "Радио Свобода", если здание действительно построят, оно будет уступать только петербургскому "Лахта-центру" – его высота составляет 462 метра, там расположен центральный офис "Газпрома". При этом "Ахмат Тауэр" будет первым в Европе небоскребом, построенным в зоне высокой сейсмической активности. Подземные толчки в Чечне не редкость: например, в 2008 году землетрясение унесло жизни 13 человек.
Еще одна угроза – беспилотники. Начиная с октября прошлого года, они атаковали Чечню уже как минимум пять раз. Последняя атака привела к крушению самолета "Азербайджанских авиалиний", летевшего из Баку в Грозный, – по нему выпустили ракеты из российских ПВО.
Один из первых проектов небоскреба в Грозном разработал российский архитектор Александр Зусик. По задумке, в башне разместятся офисы, жилые апартаменты, фитнес- и спа-центры, торговый комплекс, отель, музей, рестораны и "самая высокая в Европе смотровая площадка". Конструктивную часть, еще до начала полномасштабной войны в Украине, разрабатывала одна из ведущих мировых компаний – американская Thornton Tomasetti.
Сегодня участие подрядчиков из США представляется маловероятным из-за санкций, введенных не только против России, но и в отношении высших чинов Чечни. На текущем этапе строительством занимается московская группа компаний "Смарт" по проекту, ранее разработанному американцами. Архитектура "Ахмат Тауэр" вдохновлена чеченскими средневековыми родовыми башнями: фасад выполнен с зубчатым силуэтом и имитирует старинную каменную кладку.
В конце мая стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций на паритетной основе с банком ПСБ (ранее "Промсвязьбанк") направит два с половиной миллиарда рублей (28 миллионов евро) на строительство многофункционального высотного комплекса "Ахмат Тауэр" в центре Грозного.
Большие размеры в архитектуре входят в моду. Недавно мы сообщали, что начинается строительство самого гигантского сооружения, когда-либо возведенного человеком.