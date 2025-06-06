В столице Чечни Грозном построят гигантский небоскреб под названием "Ахмат Тауэр"

Как сообщает "Радио Свобода", если здание действительно построят, оно будет уступать только петербургскому "Лахта-центру" – его высота составляет 462 метра, там расположен центральный офис "Газпрома". При этом "Ахмат Тауэр" будет первым в Европе небоскребом, построенным в зоне высокой сейсмической активности. Подземные толчки в Чечне не редкость: например, в 2008 году землетрясение унесло жизни 13 человек.