Начинается строительство самого гигантского сооружения, когда-либо возведенного человеком
Сооружение получило название "Мукааб" — это строительный проект, реализуемый в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, способный обновить мировые архитектурные стандарты.
Задуманный как самое большое по объему здание в мире, он является частью инициативы New Murabba, направленной на диверсификацию саудийской экономики и культурное развитие страны. Совмещая традиции и современность, "Мукааб" обещает стать символом будущего прогресса Саудовской Аравии.
Проект выделяется своим дизайном. Его архитектура представляет собой кубическую структуру, украшенную переплетающимися треугольными узорами. Внутри здания будет расположен гигантский атриум с центральной башней, устремляющейся вверх. Более 93 000 м² предназначено под офисы, а около 186 000 м² — под торговые площади. "Мукааб" задуман как городской экосистемный центр, объединяющий театры, жилые апартаменты, университет и музей — всё под одной крышей.
"Мукааб" отражает амбициозную стратегию, начатую правительством Саудовской Аравии в 2016 году для расширения экономических возможностей страны. Планируется, что комплекс откроется к 2030 году и станет новым деловым и культурным центром Эр-Рияда. Помимо впечатляющих масштабов, проект нацелен на переосмысление стандартов жизни и работы в условиях современного мегаполиса.
В настоящее время крупнейшим по объему зданием считается завод Boeing в Эверетте (штат Вашингтон, США). Однако "Мукааб" с проектируемым объемом в около 13,4 миллиона м³ претендует на то, чтобы превзойти этот рекорд.
Проект может стать предвестником новой эры умного строительства, где во главе угла — эффективность и устойчивость. Стремясь стать новым городским ядром, "Мукааб" предлагает модель гармоничной интеграции архитектурных инноваций и нужд общества. Его возможное влияние на будущее урбанизма ставит вопрос: насколько подобные идеи применимы в других странах?
В Саудовской Аравии затевают и другой гигантский проект - строительство самого большого в мире аэропорта. Он будет размером с город Лиепая.