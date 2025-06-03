Начинается строительство самого гигантского сооружения, когда-либо возведенного человеком

Проект выделяется своим дизайном. Его архитектура представляет собой кубическую структуру, украшенную переплетающимися треугольными узорами. Внутри здания будет расположен гигантский атриум с центральной башней, устремляющейся вверх. Более 93 000 м² предназначено под офисы, а около 186 000 м² — под торговые площади. "Мукааб" задуман как городской экосистемный центр, объединяющий театры, жилые апартаменты, университет и музей — всё под одной крышей.