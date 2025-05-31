Началось строительство самого большого в мире аэропорта. Он будет размером с город Лиепая

В этом аэропорту будут шесть взлетно-посадочных полос, а может быть, и больше. Саудовское правительство рассчитывает сделать Эр-Рияд одним из 10 наиболее экономически важных городов мира. При успешности этих планов, через аэропорт короля Салмана будут проходить 120 миллионов пассажиров ежегодно, а к 2050 году – 185 миллионов.