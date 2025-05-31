Началось строительство самого большого в мире аэропорта. Он будет размером с город Лиепая
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде началось строительство нового аэропорта. Названный в честь короля Салмана, он откроется в 2030 году и станет самым большим аэропортом мира.
Комплекс из аэродрома, терминалов и сопутствующих им сооружений займет площадь 57 кв. км. Для сравнения, площадь Лиепаи, третьего самого крупного города Латвии, составляет 51 квадратный километр.
В этом аэропорту будут шесть взлетно-посадочных полос, а может быть, и больше. Саудовское правительство рассчитывает сделать Эр-Рияд одним из 10 наиболее экономически важных городов мира. При успешности этих планов, через аэропорт короля Салмана будут проходить 120 миллионов пассажиров ежегодно, а к 2050 году – 185 миллионов.
В мире мегасооружений Саудовская Аравия – единственная страна, которая может потягаться с Китаем. Сейчас в саудитском королевстве строятся самый высокий небоскреб мира, а также горизонтальный небоскреб длиной 170 км и высотой 500 м.
Новый аэропорт станет, по сути, целым городом, сосредоточенным вокруг авиации – аэротрополисом, как его окрестили в СМИ, – подобно тому, как в 18-19 веках целые города возникали вокруг морских портов и узловых железнодорожных станций. У него, в частности, будет собственная энергетика, основанная на возобновляемых источниках энергии.
Но не только саудиты заразились гигантоманией. В Польше приступают к строительству огромного транспортного узла, сердцем которого тоже станет гигантский аэропорт.