Недалеко от Латвии строят гигантский объект. Он перенаправит все транспортные потоки в регионе на себя
Масштабный мегапроект стоимостью почти 30 миллиардов евро, способный изменить облик европейских путешествий, продвигается вперед — и он строится не в Великобритании, не во Франции и даже не в Германии.
Как пишет Express, в самом сердце Польши, в центральной части страны начались работы над одним из крупнейших транспортных узлов в мире — Центральным коммуникационным портом (Centralny Port Komunikacyjny - CPK), также известным как Транспортный узел "Солидарность".
Проект включает в себя новый аэропорт, высокоскоростные железнодорожные линии и гигантский интегрированный пересадочный узел, объединяющий воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Узел строится примерно в 40 км к западу от Варшавы, в Мазовецком воеводстве, при поддержке польского правительства. Открытие запланировано на 2032 год. Это самый амбициозный инфраструктурный проект в истории Польши.
Ожидается, что аэропорт будет обслуживать 40 миллионов пассажиров в год с момента запуска, а к 2060 году эта цифра может вырасти до 65 миллионов. Терминал сможет пропускать до 11 тысяч пассажиров в час.
Аэропорт будет окружен крупной железнодорожной станцией и пересадочным узлом в рамках более широкой стратегии по объединению Центральной и Восточной Европы через сеть TEN-T Европейского союза. Строятся также 2000 км высокоскоростных железнодорожных линий, включая новую "Y-линию", которая соединит Варшаву с Лодзью, Вроцлавом и Познанью, с максимальной скоростью движения до 320 км/ч.
"Мы верим, что CPK полностью изменит способ передвижения по Польше и станет новым воротами в Европу и остальной мир", - говорят авторы идеи мегапроекта.
Аэропорт строится на зеленом участке площадью 2600 гектаров — это в два раза больше лондонского Хитроу и почти на 20% больше нью-йоркского JFK, что делает его одним из крупнейших по занимаемой площади. Интермодальная концепция включает две взлетно-посадочные полосы с возможностью добавления третьей, тоннели для высокоскоростных поездов и гибкую архитектуру терминалов, предусматривающую расширение в будущем. Основным бенефициаром станет национальная авиакомпания LOT, но проект также нацелен на привлечение международных перевозчиков, чтобы превратить Польшу в новую "европейскую столицу путешествий". После завершения проект может создать до 150 000 рабочих мест и значительно разгрузить транспортные потоки по всему континенту.
Пока в Польше строят вокзал и аэропорт будущего, в Риге у пассажиров центрального воказала нет даже нормальных платформ. Им буквально приходится выпрыгивать из новых поездов. Не всем, однако, легко дается такая акробатика.