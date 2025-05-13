Недалеко от Латвии строят гигантский объект. Он перенаправит все транспортные потоки в регионе на себя

Аэропорт строится на зеленом участке площадью 2600 гектаров — это в два раза больше лондонского Хитроу и почти на 20% больше нью-йоркского JFK, что делает его одним из крупнейших по занимаемой площади. Интермодальная концепция включает две взлетно-посадочные полосы с возможностью добавления третьей, тоннели для высокоскоростных поездов и гибкую архитектуру терминалов, предусматривающую расширение в будущем. Основным бенефициаром станет национальная авиакомпания LOT, но проект также нацелен на привлечение международных перевозчиков, чтобы превратить Польшу в новую "европейскую столицу путешествий". После завершения проект может создать до 150 000 рабочих мест и значительно разгрузить транспортные потоки по всему континенту.