"Настало время сбросить настоящую бомбу". Как поссорились Дональд Трамп и Илон Маск

— Я не против того, чтобы Илон выступил против меня, но он должен был сделать это еще несколько месяцев назад. Это один из величайших законопроектов, когда-либо представленных Конгрессу. Это рекордное сокращение расходов, 1,6 триллиона долларов, и самое большое сокращение налогов за всю историю. Если этот законопроект не будет принят, то произойдет повышение налогов на 68%, а это гораздо хуже. Не я создал этот беспорядок, я здесь, чтобы исправить его. Это поставит нашу страну на путь величия. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!