"Настало время сбросить настоящую бомбу". Как поссорились Дональд Трамп и Илон Маск
5 июня президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск поругались в соцсетях. Поводом стали критика законопроекта о бюджете и налоговых льготах со стороны Маска, а также его уход с поста главы Департамента повышения эффективности госуправления (DOGE). По его словам, инициатива республиканцев «отвратительна» и лишь усугубит дефицит бюджета. Президент не остался в стороне: он назвал Илона сумасшедшим и выдохшимся. В ответ бизнесмен пообещал прекратить эксплуатацию космического корабля Dragon, но быстро передумал. Как проходил конфликт — в материале «Новой-Европа».
От дружбы до ненависти
Илон Маск и Дональд Трамп начали взаимодействовать в декабре 2016 года, когда Маск присоединился к экономическому консультативному совету Трампа после его избрания президентом. Однако в июне 2017 года он вышел из совета в знак протеста против выхода США из Парижского климатического соглашения.
В июле 2024 года, после покушения на Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании, Маск публично поддержал его кандидатуру, заявив: «Я полностью поддерживаю Дональда Трампа». В сентябре 2024 года Трамп объявил о создании Департамента повышения эффективности госуправления (DOGE) по предложению Маска, поручив ему и Вивеку Рамасвами руководить этой инициативой. В ноябре 2024 года, после победы Трампа на выборах, Маск стал крупнейшим индивидуальным донором его кампании, пожертвовав более 250 миллионов долларов. В январе 2025 года Маск официально возглавил DOGE, стремясь сократить федеральные расходы и бюрократию.
30 мая 2025 года Маск завершил свою 130-дневную работу в DOGE, и на церемонии прощания в Овальном кабинете Трамп вручил ему символический золотой ключ в знак признания его вклада.
Публичная ссора
3 июня Маск в соцсети X раскритиковал «Большой Прекрасный Закон» Дональда Трампа о налоговых льготах. Он назвал документ «отвратительным мерзким явлением»:
— Позор тем, кто за него голосовал: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете.
5 июня президент сказал журналистам во время встречи в Овальном кабинете, что у него «с Илоном были прекрасные отношения», но он не знает, продолжатся ли они. К тому же, по его словам, Маск знал «внутреннюю кухню этого законопроекта», но раньше не возражал против него. «Я очень разочарован в Илоне. Я очень помог Илону», — также отметил Трамп.
Маск быстро отреагировал на это в X, отметив, что без него политик не победил бы на выборах. После этого конфликт полностью перетек в соцсети: Трамп писал в Truth Social, а Маск — в X. Бизнесмен выдвинул идею финансирования новой политической партии и призвал республиканцев выбрать сторону.
После этого Трамп заявил, что победил бы в Пенсильвании и без помощи Маска. Также он обвинил бизнесмена в том, что тот начал критиковать «Большой Прекрасный Закон» только после того, как увидел, что в нем нет субсидий для производителей электроавтомобилей, которые помогли бы Tesla. «Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, — это прекратить правительственные субсидии и контракты Илона», — написал Трамп в ответ.
На этом этапе Маск резко повысил ставки. «Настало время сбросить настоящую бомбу: президент Дональд Трамп фигурирует в деле Эпштейна. Это настоящая причина, почему его материалы не обнародованы. Приятного дня, Дональд Трамп!» — написал Маск. (Джеффри Эпштейн — американский финансист, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми, чье дело вызвало широкий общественный резонанс. Особое внимание привлекли так называемые списки Эпштейна с именами влиятельных лиц, якобы связанных с его преступлениями, а его смерть в тюрьме в 2019 году, официально признанная самоубийством, породила множество теорий заговора. — Прим. ред.).
После этого Трамп заявил, что бизнесмен «выдохся» и поэтому президент попросил его уйти с должности: «Он уже несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать, и просто сошел с ума». Следом Маск написал, что «в свете заявления президента об аннулировании моих государственных контрактов SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon». Однако несколько часов спустя Маск передумал: «Хорошо, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации».
Также в ходе конфликта Маск два раза отвечал «да» на вопросы в комментариях о том, надо ли объявить импичмент Трампу и сделать новым президентом Джей Ди Вэнса. Закончилась же ссора постом политика, который вернулся к обсуждению «Большого Прекрасного Закона»:
— Я не против того, чтобы Илон выступил против меня, но он должен был сделать это еще несколько месяцев назад. Это один из величайших законопроектов, когда-либо представленных Конгрессу. Это рекордное сокращение расходов, 1,6 триллиона долларов, и самое большое сокращение налогов за всю историю. Если этот законопроект не будет принят, то произойдет повышение налогов на 68%, а это гораздо хуже. Не я создал этот беспорядок, я здесь, чтобы исправить его. Это поставит нашу страну на путь величия. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!
Последствия
На фоне конфликта состояние Маска за один день сократилось на 34 миллиарда долларов. Акции Tesla упали более чем на 14%, потеряв около 150 миллиардов долларов рыночной стоимости, что стало крупнейшим однодневным снижением за всю историю компании. Правда, после того как издание Politico сообщило, что в Белом доме запланировали разговор с Маском, чтобы снять напряженность, акции Tesla снова выросли на 4,7%.
Американист, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с «Новой-Европа» отметил, что в целом на США вряд ли сильно скажется конфликт между Трампом и Маском. При этом он может повлиять на самого президента. «Маск достаточно богат и может свои средства использовать против Трампа. Он обещал дать деньги республиканцам на ближайших промежуточных выборах Конгресс в 2026 году. Он может не дать их или попытаться дать их демократам. Но потенциально пострадать от этой ссоры может больше сам Маск. У Трампа рычагов давления много», — подчеркнул эксперт.
В первую очередь, он может прекратить государственные контракты и субсидии, которые получают компании Илона Маска. Также он может лично преследовать бизнесмена. Например, экс-советник Трампа Стивен Бэннон уже предложил депортировать Маска.