"Каждый день закрывается какая-то компания!" Неужели в Латвии начинается кризис предпринимательства?
В последние недели в публичном пространстве активно обсуждаются новости о закрытии компаний. Например, прекратил работу магазин модного бренда Amoralle в Риге, пищевой производитель Smalkais muslis в Олайне и продавец тканей в Елгаве. Социальные сети полны тревожных комментариев: "Каждый день в Латвии закрывается какая-то фирма. Это вообще нормально?"
Однако, как показывают статистические данные, ситуация не столь драматична, как может показаться, отмечает 360TV Ziņas.
В марте этого года в Латвии было зарегистрировано более 1700 новых предприятий, в то время как процедуры банкротства были начаты всего в 34 случаях. По сравнению с мартом прошлого года цифры демонстрируют позитивную тенденцию — количество новых предприятий растет, а число банкротств уменьшается. Данные Lursoft подтверждают аналогичную картину: за первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано более 4000 новых компаний, из них только в мае — свыше 800. Более того, более половины этих предприятий были основаны за пределами Риги.
«Если мы смотрим на ситуацию с банкротствами, то число начатых процессов все еще низкое. Оно было низким и остается низким сейчас, разве что с незначительными колебаниями», — объясняет главный экономист Swedbank в Латвии Лива Зоргенфрейя, подчеркивая, что «в данный момент нельзя говорить о какой-либо волне банкротств на макроэкономическом уровне».
Почему же тогда создается впечатление, что компании массово закрываются? Экономист указывает, что одна из причин может быть в недостаточной финансовой грамотности: «Это, безусловно, во многом вопрос финансовой грамотности. И не только потому, что люди не до конца знают, как управлять бизнесом — у нас не хватает понимания и в вопросах личных финансов». По ее мнению, малому бизнесу часто не хватает понимания как денежных потоков, так и долгосрочного управления бизнесом.
Тем временем руководитель Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш подчеркивает, что медиа чаще фокусируются на неудачах, а не на успехах: «В медиапространстве мы в целом видим очень много негативных новостей, потому что это те новости, которые людям нравится обсуждать. Новость о том, что некая компания провела обычный стабильный месяц — ну кому это интересно?»
Он также категорически опровергает наличие какой-либо волны банкротств в Латвии: «Компании ликвидируются и объявляют о банкротстве постоянно. Они не выдерживают конкуренции. Говорить о том, что сейчас особенный момент, когда все массово уходят в банкротство или ликвидацию — определенно нет. Скорее наоборот — я считаю, что сейчас мы находимся в начальной фазе нового экономического цикла роста. Разумеется, если не произойдет каких-то глобальных потрясений».
Эксперты также напоминают: даже в условиях экономических трудностей рождаются новые, жизнеспособные предприятия, которые могут успешно заменить те, что больше не способны конкурировать на рынке. Оснований для паники по поводу краха предпринимательства в Латвии на данный момент нет.