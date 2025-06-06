"Каждый день закрывается какая-то компания!" Неужели в Латвии начинается кризис предпринимательства?

В марте этого года в Латвии было зарегистрировано более 1700 новых предприятий, в то время как процедуры банкротства были начаты всего в 34 случаях. По сравнению с мартом прошлого года цифры демонстрируют позитивную тенденцию — количество новых предприятий растет, а число банкротств уменьшается. Данные Lursoft подтверждают аналогичную картину: за первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано более 4000 новых компаний, из них только в мае — свыше 800. Более того, более половины этих предприятий были основаны за пределами Риги.