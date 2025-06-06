Cпрос превзошел все ожидания: Lux Express увеличил количество ежедневных рейсов на маршруте Рига-Лиепая

Кроме того, Lux Express только что перешел на летнее расписание, в связи с чем изменилось время отправления автобусов на маршруте Рига-Лиепая. "Учитывая наши наблюдения и опыт пассажиров, а также тот факт, что приобрести билеты на нашей домашней странице можно заранее - даже за 90 дней, мы призываем пассажиров своевременно приобретать билеты на даты, когда в соответствующих городах будут проходить крупнейшие летние мероприятия", - подчеркивает Кибенс.