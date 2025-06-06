Cпрос превзошел все ожидания: Lux Express увеличил количество ежедневных рейсов на маршруте Рига-Лиепая
Крупнейший в Балтийском регионе автобусный пассажирский перевозчик Lux Express в связи с повышенным спросом увеличил количество рейсов на маршруте Рига-Лиепая до 11 рейсов ежедневно в каждом направлении.
"Мы довольны тем, что наши услуги высоко ценятся нашими пассажирами и что теперь для удовлетворения спроса нам потребовались дополнительные рейсы. Открывая коммерческий маршрут Рига-Лиепая, мы рассчитывали, что он будет пользоваться спросом и будет успешным, однако спрос на него превзошел наши ожидания", - признает член правления Lux Express Latvija Aлдис Кибенс.
Кроме того, Lux Express только что перешел на летнее расписание, в связи с чем изменилось время отправления автобусов на маршруте Рига-Лиепая. "Учитывая наши наблюдения и опыт пассажиров, а также тот факт, что приобрести билеты на нашей домашней странице можно заранее - даже за 90 дней, мы призываем пассажиров своевременно приобретать билеты на даты, когда в соответствующих городах будут проходить крупнейшие летние мероприятия", - подчеркивает Кибенс.
Как сообщили в компании, новые рейсы отправляются ежедневно из Лиепаи в Ригу в 10:00 и из Риги в Лиепаю в 17:00.
Автобусные рейсы Lux Express Рига-Лиепая с отправлением в 10:00 и Лиепая-Рига в 14:45, согласно летнему расписанию, будут доступны ежедневно до 31 августа. Изменения внесены также в рейсы Лиепая-Рига (08:00) и Рига-Лиепая (17:40), которые раньше были экспрессами, а теперь следуют со всеми остановками. В то же время рейсы Лиепая-Рига (09:00) и Рига-Лиепая (17:00) стали экспрессами и не останавливаются в Броцены, Салдусе и Скрунде.
Кроме того, Lux Express продолжает обеспечивать наиболее длинный автобусный маршрут в Латвии: Лиепая-Рига-Даугавпилс, ежедневно отправляющийся из Лиепаи в 06:00.
Как уже сообщалось, в феврале этого года Lux Express установил на автовокзалах в Риге и Лиепае первые в Латвии автоматы по продаже билетов на автобусы дальнего следования. Внедрение автобусных билетных автоматов в Латвии, особенно в Лиепае, стало важным шагом на пути дальнейшего развития, учитывая стремительный рост на маршруте Лиепая-Рига, огромный пассажирский спрос и тот факт, что у Lux Express не было своей билетной кассы на лиепайском автовокзале.
Благодаря автоматам покупать билеты стало быстрее и удобнее, а кроме того, в автоматах их можно приобрести по более выгодным ценам по сравнению с кассами автовокзала.
В билетных автоматах действуют все скидки Lux Express, в том числе для пожилых пассажиров, молодежи и других групп пассажиров. Оплату можно произвести кредитными или дебетными картами, а также через приложения Apple Pay и Google Pay.
Все рейсы на маршрутах Рига-Лиепая и Лиепая-Даугавпилс выполняются автобусами Irizar i6s Efficient 2023 года выпуска, предлагающими один из самых высоких уровней комфорта в отрасли. Во всех автобусах доступны туалеты, wi-fi, медийные экраны с контентом, в том числе на латышском языке, а также бесплатные горячие напитки.