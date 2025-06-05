Шокирующее видео от Latvijas dzelzceļš: водители игнорируют шлагбаумы на переездах и даже сбивают их

LDz объясняет рост числа инцидентов установкой видеонаблюдения, которое позволяет точнее фиксировать нарушения. Однако, как подчеркивает главный технический инспектор LDz Дайнис Званерс, это также говорит о сохраняющейся безответственности водителей: «Многие думают, что за их нарушениями никто не следит. Но мы передаем видеозаписи полиции, которая предпринимает административные меры», — предупреждает он.