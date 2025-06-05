Обязательные убежища в Латвии потребуются для школ, детсадов, больниц и высотных домов

Строительство убежищ с 2027 года станет обязательным для многоквартирных домов с более чем пятью этажами, детских садов, школ, вузов, стационарных лечебных учреждений, а также других общественных зданий площадью не менее 2500 квадратных метров. Владельцы таких объектов, на которые не будут распространяться обязательные требования, смогут добровольно оборудовать убежище и должны будут обеспечить его содержание, чтобы в случае катастрофы, ее угрозы, военного вторжения или войны люди могли попасть в убежище и воспользоваться им, установлено поправками к закону.