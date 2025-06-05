Фермеры обещают, что жители Латвии без местной клубники не останутся. А что с ценами?
По данным производителей, в этом году клубника, выращенная в туннелях, даст хороший урожай. Ожидается, что пик созревания наступит к середине июня, а цены на клубнику, вероятнее всего, останутся на уровне прошлого года.
Агроном хозяйства Augusta zemenes Гунтар Дзерве сообщил, что у них клубника выращивается как в туннелях и теплицах, так и в открытом грунте. По его словам, на его хозяйстве клубника только начинает постепенно созревать, но у производителей в Талсинском, Елгавском и Трикатском регионах, которые выращивают исключительно ранние сорта, ягоды уже достигли полной зрелости. Урожай клубники, выращенной в туннелях, в этом году тоже обещает быть хорошим.
Дзерве отметил, что дожди в конце мая существенно не повлияли на его хозяйство, однако в регионах Алуксне и Земгале клубничные поля оказались затоплены. В Латвии погодные условия значительно различаются по регионам, а порой даже между соседними хозяйствами. У тех фермеров, чьи поля полностью затоплены, урожай может быть значительно хуже ожидаемого. На затопленных полях клубника может погибнуть, а ранние сорта, которые уже начали созревать, – загнить.
Тем не менее, по словам Дзерве, фермеры чаще всего выращивают сорта с разными сроками созревания. Он выразил надежду, что среднепоздние и поздние сорта погодные условия не затронут, поскольку они начали цвести только на этой неделе.
Агроном прогнозирует, что пик урожая клубники наступит в середине июня, а цены останутся примерно на уровне прошлого года, поскольку покупательная способность потребителей в Латвии низкая. Проблемы с урожаем наблюдаются также у производителей клубники в Эстонии, Литве и Польше, что также будет способствовать сохранению цен на прежнем уровне.
В хозяйстве SIA Lubeco, представляющем бренд Latvijas zemenes, сообщили, что ранее клубнику выращивали и в открытом грунте, но сейчас – только в туннелях. В хозяйстве отметили, что ранние ягоды уже начали созревать, и хотя пока их немного, в ближайшее время планируется активная реализация. Урожай в этом году ожидается хорошим и качественным. Latvijas zemenes также отметили, что сезон выращивания клубники в этом году продлится до сентября. Среднепоздние сорта начнут плодоносить в начале июля, а поздние – в августе.
В хозяйстве Dainas рассказали, что больше не выращивают клубнику в открытом грунте, только в туннелях. Сбор первых ягод начался в начале мая, урожай хороший, ягоды качественные. В этом хозяйстве планируют выращивать в туннелях и поздние сорта, урожай которых ожидается примерно с 20 июня.
С наступлением весны у многих неожиданно появляется тяга к клубнике — даже у тех, кто прежде относился к ней равнодушно. Что это — прихоть или важный сигнал от организма?