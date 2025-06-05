Фермеры обещают, что жители Латвии без местной клубники не останутся. А что с ценами?

В хозяйстве SIA Lubeco, представляющем бренд Latvijas zemenes, сообщили, что ранее клубнику выращивали и в открытом грунте, но сейчас – только в туннелях. В хозяйстве отметили, что ранние ягоды уже начали созревать, и хотя пока их немного, в ближайшее время планируется активная реализация. Урожай в этом году ожидается хорошим и качественным. Latvijas zemenes также отметили, что сезон выращивания клубники в этом году продлится до сентября. Среднепоздние сорта начнут плодоносить в начале июля, а поздние – в августе.