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Бюллетень крестом не испортишь! В соцсетях появилась недостоверная информация о новых правилах голосования
Чтобы выразить особое отношение к какому-либо кандидату на выборах в самоуправления, избиратели могут по-разному заполнять овалы в бюллетене, сообщил представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Андрей Вайварс.
ЦИК подчеркивает, что распространяемая в публичном пространстве информация о якобы недействительности бюллетеней, где в овалах стоит, например, плюс — не соответствует действительности.
В соответствии с новой системой, рядом с именем каждого кандидата на бюллетене теперь размещены два цветных поля:
- зеленое — для поддержки кандидата,
- красное — если кандидат кажется неприемлемым.
В овалах внутри этих цветных полей можно:
- закрашивать их полностью или частично,
- ставить плюс, галочку, черту или другие знаки — система при подсчете голосов сможет их распознать.
Также ЦИК напоминает, что голосовать можно и не делая никаких отметок — в этом случае голос считается поданным за всех кандидатов в списке.
Ранее в бюллетенях использовалась привычная схема: «+» — за, вычеркивание — против. Теперь этот подход заменен цветовой системой с овальными полями. Подробные инструкции по заполнению бюллетеней размещены в каждом избирательном участке.
Ранее Otkrito.lv сообщал: