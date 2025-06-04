Бюллетень крестом не испортишь! В соцсетях появилась недостоверная информация о новых правилах голосования
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Бюллетень крестом не испортишь! В соцсетях появилась недостоверная информация о новых правилах голосования

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Чтобы выразить особое отношение к какому-либо кандидату на выборах в самоуправления, избиратели могут по-разному заполнять овалы в бюллетене, сообщил представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Андрей Вайварс.

ЦИК подчеркивает, что распространяемая в публичном пространстве информация о якобы недействительности бюллетеней, где в овалах стоит, например, плюс — не соответствует действительности.

В соответствии с новой системой, рядом с именем каждого кандидата на бюллетене теперь размещены два цветных поля:

  • зеленое — для поддержки кандидата,
  • красное — если кандидат кажется неприемлемым.

В овалах внутри этих цветных полей можно:

  • закрашивать их полностью или частично,
  • ставить плюс, галочку, черту или другие знаки — система при подсчете голосов сможет их распознать.

Также ЦИК напоминает, что голосовать можно и не делая никаких отметок — в этом случае голос считается поданным за всех кандидатов в списке.

Ранее в бюллетенях использовалась привычная схема: «+» — за, вычеркивание — против. Теперь этот подход заменен цветовой системой с овальными полями. Подробные инструкции по заполнению бюллетеней размещены в каждом избирательном участке.

Ранее Otkrito.lv сообщал:

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