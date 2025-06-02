Впервые будут использованы новые бюллетени! Как голосовать на выборах 7 июня: подробная инструкция
фото: скриншот видео LSM
Впервые на выборах новые правила отметок на бюллетенях!
В Латвии

Впервые будут использованы новые бюллетени! Как голосовать на выборах 7 июня: подробная инструкция

Отдел новостей

Lsm.lv / Otkrito.lv

На муниципальных выборах, которые пройдут по всей Латвии в субботу, 7 июня, впервые будут использованы новые избирательные бюллетени. Что о них нужно знать?

До сих пор было привычно выражать поддержку кандидату, ставя знак "+" в ромбе напротив его имени, а нежелательных кандидатов – вычеркивать.

Новые бюллетени отличаются как дизайном, так и порядком отметок. Напротив каждого имени кандидата теперь есть зеленое поле "ЗА", которое можно закрасить, поддерживая этого кандидата, и красное поле "ПРОТИВ", которое можно отметить, если вы не поддерживаете кандидата.

На бюллетене есть указания "ЗА" и "ПРОТИВ", предусмотренные также для тех избирателей, у которых есть трудности с распознаванием цветов.

В Центральной избирательной комиссии пояснили LSM.lv, что не будут засчитаны следующие отметки:

  • если имя и/или фамилия кандидата просто зачеркнуты;
  • если зеленое или красное поле просто обведено;
  • если у одного и того же кандидата закрашены оба поля.

В этих случаях будет считаться, что отметка не сделана вообще.

Особое отношение избирателя будет засчитано только в том случае, если овальное поле закрашено – подойдут также крестики, галочки, каракули и подобные знаки в полях "ЗА" или "ПРОТИВ".

Бюллетень можно оставить также незаполненным, то есть не делать никаких отметок.

Такие бюллетени планируется использовать и в дальнейшем, в том числе на выборах в Сейм, которые состоятся в следующем году.

Голосовать можно на любом избирательном участке в своем самоуправлении. Здесь можно ознакомиться со списком участков по всей стране. 

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