Впервые будут использованы новые бюллетени! Как голосовать на выборах 7 июня: подробная инструкция

Новые бюллетени отличаются как дизайном, так и порядком отметок. Напротив каждого имени кандидата теперь есть зеленое поле "ЗА", которое можно закрасить, поддерживая этого кандидата, и красное поле "ПРОТИВ", которое можно отметить, если вы не поддерживаете кандидата.