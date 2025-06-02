В Латвии начинается предварительное голосование на муниципальных выборах

Во время предварительного голосования избирательные участки будут открыты с 17:00 до 20:00 в понедельник, 2 июня; с 8:00 до 23:00 во вторник, 3 июня; с 17:00 до 20:00 в среду, 4 июня; с 8:00 до 23:00 в четверг, 5 июня; и с полудня до 15:00 в пятницу, 6 июня.