Пекин ударил ниже руля: месть Китая скоро остановит автопроизводства в США и Европе

Фрэнк Фэннон, консультант по минералам и бывший заместитель госсекретаря США по энергетическим ресурсам в первую каденцию Трампа, заявил, что глобальные перебои были предсказуемы. «Никто не должен быть удивлен происходящим. У нас в США есть проблемы с производством, и мы должны подключить все правительственные ресурсы, чтобы обеспечить себе доступ к этим ресурсам и как можно быстрее нарастить внутренние мощности. Начинать это надо было вчера», — сказал он.