Пекин ударил ниже руля: месть Китая скоро остановит автопроизводства в США и Европе
Мировые автопроизводители бьют в набат. Ограничения Китая на экспорт редкоземельных сплавов и магнитов могут привести к задержкам и остановкам производства, если срочно не будет найдено решение.
Цепочки порваны
Как сообщает Reuters, немецкие автопроизводители стали последними, кто предупредил, что экспортные ограничения Китая могут привести к остановке производства, вслед за аналогичным заявлением индийского производителя электромобилей на прошлой неделе.
Решение Китая, принятое в апреле, приостановить экспорт широкого спектра критически важных минералов и магнитов нарушило цепочки поставок, от которых зависят автопром, аэрокосмическая промышленность, производители полупроводников и подрядчики оборонной отрасли по всему миру. Этот шаг подчеркивает доминирующее положение Китая в отрасли критически важных минералов и рассматривается как элемент давления в продолжающейся торговой войне с США.
Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ожидается, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры на этой неделе, и вопрос об экспортной блокаде займет важное место в повестке. «Уверяю вас, что администрация внимательно следит за соблюдением Китаем Женевского торгового соглашения, — сказала она. — Наши официальные лица продолжают переписку с китайскими коллегами».
Паника от Токио до Вашингтона
Поставки магнитов, необходимых для сборки автомобилей, дронов, роботов и ракет, были приостановлены во многих китайских портах, пока заявки на экспорт проходят согласование с китайскими регуляторами. Эта приостановка вызвала панику в корпоративных штаб-квартирах и столицах от Токио до Вашингтона: официальные лица срочно ищут ограниченные альтернативные источники на фоне опасений, что производство автомобилей и других товаров может остановиться к концу лета.
«Если ситуация не изменится в ближайшее время, задержки и даже остановка производства уже не исключены», — заявила глава Ассоциации автопроизводителей Германии Хильдегард Мюллер.
Фрэнк Фэннон, консультант по минералам и бывший заместитель госсекретаря США по энергетическим ресурсам в первую каденцию Трампа, заявил, что глобальные перебои были предсказуемы. «Никто не должен быть удивлен происходящим. У нас в США есть проблемы с производством, и мы должны подключить все правительственные ресурсы, чтобы обеспечить себе доступ к этим ресурсам и как можно быстрее нарастить внутренние мощности. Начинать это надо было вчера», — сказал он.
Пора на поклон в Пекин
По данным Reuters, дипломаты, автопроизводители и руководители компаний из Индии, Японии и Европы срочно добиваются встреч с китайскими чиновниками, чтобы ускорить одобрение экспортных заявок на редкоземельные магниты, так как нехватка сырья угрожает остановить глобальные цепочки поставок.
Японская бизнес-делегация посетит Пекин в начале июня для переговоров с Министерством торговли Китая по поводу ограничений, а европейские дипломаты из стран с крупной автоиндустрией в последние недели добивались «экстренных» встреч с китайскими чиновниками.
В мае глава отраслевой ассоциации, объединяющей General Motors, Toyota, Volkswagen, Hyundai и других крупных автопроизводителей, направил письмо администрации Трампа, выразив аналогичную обеспокоенность.
Придя к власти, президент США Дональд Трамп ввел пошлины, которые ударили по его собственным автопроизводителям. Но через какое-то время ему пришлось включить задний ход: пошлины были смягчены.