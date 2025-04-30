Трамп включил задний ход: США смягчили пошлины, влияющие на автопроизводителей
Президент США Доналд Трамп подписал указ, направленный на смягчение совокупного воздействия тарифов на автопроизводителей, что вызвало осторожный оптимизм в автомобильной отрасли.
Трамп установил 25% таможенный тариф на импорт автомобилей в США, а также распространил 25% тариф на сталь и алюминий, применяемый к автопромышленности. Кроме того, начиная с 3 мая автопроизводителям, возможно, придется платить новые пошлины за импорт автозапчастей из-за рубежа.
Однако новый указ Трампа предусматривает, что компаниям не придется платить оба тарифа — и на автомобили, и на металл. Импортер будет платить только один из них.
«Мы просто хотим помочь им в этом коротком переходном периоде», — заявил Трамп.
Примерно половина автомобилей, продаваемых в США, производится внутри страны; 25% ввозятся из Мексики и Канады, а остальная часть — из других стран, включая Германию, Японию и Южную Корею.
Согласно плану Дональда Трампа, тарифы должны стимулировать американских автопроизводителей отказываться от иностранных комплектующих, а зарубежные компании — переносить производство автомобилей в США.