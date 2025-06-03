Рижан призывают стать добровольными исследователями городских "тепловых точек" в центре столицы
В рамках международного проекта Urban ReLeaf Рижский регион планирования приглашает жителей центра Риги принять участие в измерении "тепловых островов" и вызванного ими термального дискомфорта. Для этого добровольцам будет предложено носить с собой специальные интеллектуальные сенсоры, фиксирующие участки, где в солнечные летние дни становится особенно невыносимо жарко.
Подобная гражданская научная инициатива уже была реализована в прошлом году в Утрехте (Нидерланды). Все данные, полученные в Нидерландах и Риге, будут доступны на специальной онлайн-платформе проекта. Рижский регион планирования реализует проект в сотрудничестве с Рижской думой, которая сможет использовать собранную информацию для повышения качества городской среды и приоритетного благоустройства территорий, подверженных чрезмерному перегреву.
К участию в эксперименте по анализу городской среды приглашаются активные жители центральных и ближнецентральных районов Риги, которые планируют провести лето в городе и часто передвигаются пешком — особенно родители с детьми и владельцы собак. Кроме того, уже достигнута договоренность о передаче 10 сенсоров муниципальным сотрудникам: специалистам в различных сферах, садовникам и дворникам в Старой Риге. Участие в проекте является добровольным. Собранные данные помогут определить, какие места в центре города наиболее подвержены перегреву летом.
Любой активный житель Риги может подать заявку на участие до 11 июня, заполнив специальную анкету. Основные критерии отбора: место жительства, частота передвижений с середины июня до конца лета, длина и маршруты прогулок — чтобы как можно шире охватить потенциальные проблемные зоны.
Сабине Скудра, эксперт проекта от Рижского региона планирования: «В рамках проекта мы фокусируемся на центральных районах Риги с плотной застройкой. В таких урбанизированных зонах жара летом ощущается особенно сильно и долго сохраняется, так как уровень озеленения недостаточен для создания тени и влажности, необходимых для охлаждения микроклимата. Хотя спутниковые снимки и пространственная структура города уже указывают на эти зоны, данные, собранные самими жителями, позволят точнее оценить ситуацию на уровне улиц».
Рига все чаще сталкивается с последствиями климатических изменений — повышение температуры, сильные ветры и ливни. Поэтому в городском планировании все большее значение приобретают озеленение и меры по снижению транспортной нагрузки. Жителей и их сообщества активно привлекают к этим процессам.