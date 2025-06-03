Рижан призывают стать добровольными исследователями городских "тепловых точек" в центре столицы

К участию в эксперименте по анализу городской среды приглашаются активные жители центральных и ближнецентральных районов Риги, которые планируют провести лето в городе и часто передвигаются пешком — особенно родители с детьми и владельцы собак. Кроме того, уже достигнута договоренность о передаче 10 сенсоров муниципальным сотрудникам: специалистам в различных сферах, садовникам и дворникам в Старой Риге. Участие в проекте является добровольным. Собранные данные помогут определить, какие места в центре города наиболее подвержены перегреву летом.