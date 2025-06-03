Будьте бдительными и осторожными! Бюро по защите Сатверсме выступило с обращением к жителям Латвии

Бюро призывает не фотографировать объекты критической инфраструктуры, военные и охраняемые объекты, где обычно размещены предупреждающие знаки. Это может вызвать подозрения в шпионаже, и человек может быть задержан. Также следует избегать конфликтов с местными правоохранительными органами, выполнять их указания, не поддаваться на провокации и остерегаться компрометирующих ситуаций, которые могут быть использованы против путешественника. Если на человека оказывается давление с целью склонить его к сотрудничеству, SAB рекомендует как можно скорее вернуться в Латвию и немедленно сообщить об этом инциденте.