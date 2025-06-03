Будьте бдительными и осторожными! Бюро по защите Сатверсме выступило с обращением к жителям Латвии
В Европе, в том числе и в Латвии, недружественные государств применяют все более агрессивные методы, включая диверсии. В связи с этим Бюро по защите Сатверсме (Satversmes aizsardzības birojs - SAB) призывает жителей быть бдительными и осторожными.
Как говорится в сообщении службы, в условиях геополитической ситуации последних лет разведывательные и силовые структуры России, а также других недружественных Латвии стран активизировали свою деятельность в направлении западных государств, включая Латвию. Кроме того, изменились методы их работы — теперь они чаще используют гибридные действия.
С наступлением летнего сезона, когда жители чаще выезжают за границу, SAB, во-первых, советует тщательно подумать, действительно ли необходимо ехать в Россию или Беларусь, и по возможности отказаться от таких поездок. За последние годы каждый въезжающий из западных стран проходит на границе особую процедуру допроса, в ходе которой вся имеющаяся на момент въезда информация становится доступной службам безопасности соответствующего государства.
Во-вторых, перед поездкой за границу SAB рекомендует выяснить и сохранить номера экстренных служб, включая контакты латвийского консула в соответствующей стране. Если страна не имеет представительства Латвии, рекомендуется выяснить, какое государство оказывает консульскую помощь гражданам Латвии. Также до выезда следует ознакомиться с правилами пребывания иностранцев в соответствующей стране — нужно ли регистрироваться в иммиграционной службе или полиции.
Путешествуя за пределами стран ЕС и НАТО, гражданам рекомендуется избегать использования публичных беспроводных сетей, чтобы не дать возможность третьим лицам получить доступ к их переписке. SAB также напоминает, что следует соблюдать местные законы и традиции, а также всегда иметь при себе удостоверение личности, поскольку во многих странах может проводиться проверка документов.
Бюро призывает не фотографировать объекты критической инфраструктуры, военные и охраняемые объекты, где обычно размещены предупреждающие знаки. Это может вызвать подозрения в шпионаже, и человек может быть задержан. Также следует избегать конфликтов с местными правоохранительными органами, выполнять их указания, не поддаваться на провокации и остерегаться компрометирующих ситуаций, которые могут быть использованы против путешественника. Если на человека оказывается давление с целью склонить его к сотрудничеству, SAB рекомендует как можно скорее вернуться в Латвию и немедленно сообщить об этом инциденте.
SAB указывает, что профессиональная и иная информация, которой обладают граждане Латвии, может быть интересна и полезна спецслужбам как соседних, так и более отдаленных стран. Используя ее или принуждая к сотрудничеству, недружественные государства могут нанести вред Латвии. Бюро призывает всех быть внимательными и наблюдательными, чтобы вместе укреплять безопасность Латвии и Европы.
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