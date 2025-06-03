"В десять раз дороже, чем в Литве!" Депутат возмущен ценами на тепло. В Rīgas siltums дали ответ
Тарифы на тепло в Риге в этом году значительно вырастут, тогда как в Вильнюсе они снижаются, заявил в социальных сетях депутат Сейма Андрис Кулбергс. Предприятие Rīgas Siltums утверждает, что депутат манипулирует цифрами.
Теоретически это возможно
Кулбергс написал, что Рига закупает тепло дороже, чем продает жителям: покупает по 77 евро за мегаватт-час, а продает по 74. По его словам, это значит, что производители тепла зарабатывают слишком много, Rīgas Siltums несет прямые убытки, и эти убытки всем жителям придется покрыть следующей зимой. Повышение тарифов в 2025–2026 году он считает неизбежным, иначе компанию ждет банкротство.
Как сообщил депутат, в мае 2025 года в Вильнюсе тепло закупалось по цене 10 евро за мегаватт-час, а в Риге - по 76,70 евро, причем это только цена производства, без учета передачи, потерь и собственных затрат Rīgas Siltums.
Tikko @RigasSiltums valdes priekšsēdētājs publiski apstiprināja manis jau iepriekš pausto:— Andris Kulbergs (Apvienotais Saraksts) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) May 27, 2025
🔥 Siltuma tarifi Rīgā šogad būtiski celsies, kamēr Viļņā – tie krītas!
Vai jūs zināt, ka Rīga iepērk siltumu dārgāk, nekā pārdod to iedzīvotājiem? (pērk par 77€/MWh un tirgo par… pic.twitter.com/97AUwkQlzg
Jauns.lv обратился за разъяснением в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) и в Rīgas Siltums. Там пояснили, что предприятие часть тепла производит само, а часть закупает. На левом берегу Даугавы тепло в основном производится самим предприятием, на правом — закупается у других поставщиков.
С 2024 года Rīgas Siltums имеет право раз в четыре месяца пересматривать тарифы, если цены на топливо или закупленное тепло окажутся выше, чем заложено в действующем тарифе, или если цены на продаваемую электроэнергию окажутся ниже. Однако компания выбрала стратегию пересмотра тарифов раз в год, чтобы обеспечить жителям стабильность. Поэтому утверждение депутата теоретически возможно, но предусмотрено утвержденной методикой. Возникшие отклонения фиксируются и корректируются со временем.
Что касается сравнения с Вильнюсом, SPRK поясняет, что приводимая цена касается только части закупаемого тепла, полученного путем сжигания отходов. В Латвии такой способ пока не применяется. К тому же щепа, которую широко используют в Латвии, как сырье стоит уже около 20 евро за мегаватт-час.
Надо учитывать среднюю стоимость
Rīgas Siltums в свою очередь заявляет, что не участвует в политических кампаниях и сосредоточено на бесперебойном и устойчивом теплоснабжении. По поводу утверждения, что тепло закупается дороже, чем продается, предприятие заявляет, что это искажение реальности. Конечный тариф утверждается SPRK и включает все обоснованные затраты — от закупки до передачи и содержания предприятия. Он не устанавливается произвольно и не должен быть убыточным.
Компания подчеркивает, что тариф формируется на основе общей структуры затрат. Часть тепла закупается, часть производится самостоятельно. Иногда закупка может быть дороже, чем конечный тариф, иногда — дешевле. В прошедшем сезоне цена колебалась от 7,29 до 80,89 евро за мегаватт-час. Общий тариф рассчитывается на основе средней стоимости всех операций.
Если фактические цены отличаются от тех, что были включены в тариф, разница учитывается при следующем пересмотре. В отопительный сезон 2023–2024 цены на закупку постепенно снижались, и это позволило снизить тариф на сезон 2024–2025. Этим летом, после анализа данных, тариф пересмотрят снова с учетом новых прогнозов.
Любые сравнения хромают
Что касается сравнения с Вильнюсом, в Rīgas Siltums отмечают, что в Риге тариф устанавливается на год и балансируется в течение года — высокий зимний спрос компенсируется низким летним. В Вильнюсе же тариф меняется каждый месяц в зависимости от текущих затрат. Зимой, с декабря по март, когда потребление тепла наибольшее, рижский тариф был ниже, чем в Вильнюсе. Сейчас, летом, когда используется только подогрев воды, вильнюсский тариф ниже из-за дешевого тепла от сжигания мусора.
Однако для объективного сравнения важно смотреть на среднегодовые показатели, основную часть которых составляют зимние месяцы, и в это время тариф в Риге часто был таким же или даже ниже, чем в Вильнюсе.
С другой стороны, чему тут удивляться. Согласно данным за второе полугодие 2024 года, цены на голубое топливо в Латвии по-прежнему очень высокие, выше, чем в куда более богатых странах Евросоюза. И, конечно, выше, чем в Литве и Эстонии. Тепло же для Риги в основном производится путем сжигания газа.