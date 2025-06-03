"В десять раз дороже, чем в Литве!" Депутат возмущен ценами на тепло. В Rīgas siltums дали ответ

Что касается сравнения с Вильнюсом, в Rīgas Siltums отмечают, что в Риге тариф устанавливается на год и балансируется в течение года — высокий зимний спрос компенсируется низким летним. В Вильнюсе же тариф меняется каждый месяц в зависимости от текущих затрат. Зимой, с декабря по март, когда потребление тепла наибольшее, рижский тариф был ниже, чем в Вильнюсе. Сейчас, летом, когда используется только подогрев воды, вильнюсский тариф ниже из-за дешевого тепла от сжигания мусора.