ФОТО: многие латвийцы сразу проголосовали на муниципальных выборах, чтобы не тратить время на выходных

На 319-м избирательном участке, который находится в начальной школе Балви, за первый час проголосовали 23 избирателя. Как сообщила агентству LETA председатель участка Ирена Зачева, сразу после открытия участка первой проголосовала "домоправительница", то есть директор начальной школы Лариса Криштапанова. В первый час досрочного голосования старшему избирателю было 92 года, самому младшему — 22 года. Зачева признала, что в первые минуты произошла техническая задержка с передачей информации в систему, но она была оперативно устранена. Проверка личных данных избирателей происходила быстро. Зачева считает, что возможность досрочного голосования в течение всей недели — очень хорошее предложение для жителей. Люди могут выбрать наиболее удобное время для голосования, так как в субботу такой возможности может не быть из-за множества мероприятий.