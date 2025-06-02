ФОТО: многие латвийцы сразу проголосовали на муниципальных выборах, чтобы не тратить время на выходных
Часть жителей, которые сегодня отправились на избирательные участки для досрочного голосования, сделали это заранее, чтобы не тратить время на выходных, выяснило агентство LETA.
Например, на 663-м избирательном участке, который находится в здании бывшей думы Балдоне, в первые полчаса проголосовали около 10 избирателей. Некоторые избиратели откровенно признались, что голосуют сегодня, чтобы в субботу не тратить выходной. В то же время одна избирательница, наоборот, пояснила, что в субботу ей придется работать, поэтому у нее не будет возможности проголосовать, и она пришла на участок сегодня.
Для части избирателей выбор, за кого голосовать, был прост. Они уже заранее решили, за какой список проголосуют. Другие же размышляли на месте.
Одна семья призналась, что выбор был трудным, так как они хотели проголосовать за местных жителей, которых знают. Однако после присоединения Балдоне к Кекавскому краю в списках оказались представители других населенных пунктов края, которых жители Балдоне не знают. Кроме того, если представитель Балдоне включен в конец избирательного списка, то у такого политика практически нет шансов быть избранным. Ранее, когда голосование проходило за думу Балдонского края, выбор был проще, так как нужно было голосовать за людей, которых все знали.
Как наблюдало агентство LETA, 663-й избирательный участок был открыт вовремя, его сотрудники разъясняли избирателям, как правильно заполнить избирательный бюллетень. В начале работы участка никаких задержек не возникло.
Тем временем в Риге, в Рижской гимназии Северных стран, где расположен 29-й избирательный участок, все проходило спокойно, очередей не было. К 18:20 возможностью проголосовать воспользовались около 30 человек. На другом участке той же гимназии – 30-м – к 18:20 проголосовали 26 человек. Более активный поток людей наблюдался с 17 до 18 часов.
На избирательном участке Золитудской гимназии очередей не было, и до 18 часов проголосовали примерно 20 человек.
На 85-м избирательном участке Риги в первый день досрочного голосования высокая активность не наблюдалась, сообщил агентству LETA председатель участка Игорь Нестеренков. За первый час проголосовали 28 избирателей. По словам председателя участка, большинство людей пришли после работы, и, по его мнению, это лучшее время для досрочного голосования.
На избирательном участке, расположенном в средней школе Тейка, поток избирателей был неинтенсивным, но постоянным. Голосовать приходили также более крупные группы людей, семьи.
На 319-м избирательном участке, который находится в начальной школе Балви, за первый час проголосовали 23 избирателя. Как сообщила агентству LETA председатель участка Ирена Зачева, сразу после открытия участка первой проголосовала "домоправительница", то есть директор начальной школы Лариса Криштапанова. В первый час досрочного голосования старшему избирателю было 92 года, самому младшему — 22 года. Зачева признала, что в первые минуты произошла техническая задержка с передачей информации в систему, но она была оперативно устранена. Проверка личных данных избирателей происходила быстро. Зачева считает, что возможность досрочного голосования в течение всей недели — очень хорошее предложение для жителей. Люди могут выбрать наиболее удобное время для голосования, так как в субботу такой возможности может не быть из-за множества мероприятий.
Также на 203-м избирательном участке, расположенном в основной школе Парлиелупе в Елгаве, проблем в первые часы работы не было, признала председатель участка Илзе Арбидане. Обстановка как в помещении, так и снаружи оставалась спокойной. В первые два часа на избирательном участке свой выбор сделали около 30 жителей Елгавы. Арбидане отметила, что часть избирателей голосует досрочно, так как в день выборов, например, не будет находиться в городе.
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