Население Земли на самом деле может быть гораздо большим, чем официальная цифра. Откуда взялись эти неучтенные люди?
Официальные данные о численности населения мира, долгое время считавшиеся достоверными, в основном основаны на демографических моделях и спутниковых данных. Однако исследование, опубликованное в Nature Communications, показывает, что эти методы значительно недооценивают сельское население.
Неучтенное население
Проанализировав базы данных WorldPop, GWP и LandScan, исследователи из Университета Аалто выяснили, что от 53% до 84% жителей изолированных районов не учитываются. Причины этой недооценки разнообразны. Демографические модели часто опираются на фиксацию ночного освещения со спутников, что дает искаженную картину в районах с ограниченным доступом к электричеству. Кроме того, национальные переписи, лежащие в основе этих моделей, порой неполные — особенно в развивающихся странах. Ученые сравнили эти данные с цифрами по переселениям, связанным со строительством 307 плотин в 35 странах — проектами, где требуется точная оценка количества перемещенных людей, что позволило выявить слабые места существующих методов.
Руководитель исследования Йозиас Ланг-Риттер подчеркивает, что масштабы недооценки вызывают тревогу. Ошибки, зафиксированные в базах 2010 года, сохраняются и в версиях 2015 и 2020 годов, что ставит под сомнение достоверность текущих оценок. Хотя официально считается, что 43% населения мира живет в сельской местности, реальная цифра, вероятно, выше. С учетом упущенных групп общее население мира может значительно превышать ныне озвученные 8,2 миллиарда. Это представляет собой серьезную проблему при планировании инфраструктуры и предоставлении базовых услуг.
Дисбаланс системы
Поскольку правительственные решения принимаются на основе неполных данных, последствия становятся ощутимыми: целые регионы игнорируются при проектировании систем водоснабжения, больниц, дорог. Ошибочные данные также мешают эффективному реагированию на стихийные бедствия, увеличивая уязвимость сельских общин.
Некоторые эксперты, такие как Стюарт Гитель-Бастен, считают, что исследование Университета Аалто чрезмерно сосредоточено на Азии и Китае. Он сомневается, что такие ошибки характерны для стран с продвинутыми системами учета, например, Австралии или Швеции. Тем не менее, научное сообщество в целом признает необходимость пересмотра существующих методов.
Без точной оценки численности населения доступ к базовым услугам останется неравномерным, а дисбаланс в развитии — устойчивым. Ланг-Риттер подчеркивает, что многие инфраструктурные и здравоохранительные решения основываются на ошибочных демографических картах. Обновление моделей переписей обеспечит более справедливое распределение ресурсов и повысит готовность к будущим вызовам.
Неопределенность сохраняется
Исследование Университета Аалто впервые открыто указывает на системные ошибки, но также поднимает важнейший вопрос: сколько людей до сих пор не учтено? Пока эта неопределенность сохраняется, официальные данные о численности населения мира будут лишь приблизительными.
Такое занижение численности имеет серьезные экономические и социальные последствия. Государственная политика, основанная на искаженных цифрах, может не учитывать реальные потребности, особенно в сельских регионах, что приведет к росту неравенства и замедлению экономического развития.
Правительствам следует переосмыслить подходы к планированию как в городах, так и в сельской местности. Только с учетом демографической реальности можно обеспечить доступ к образованию, медицине и иным услугам. Правильное распределение ресурсов — ключ к сбалансированному и устойчивому развитию.
К сожалению, вряд ли мы можем рассчитывать, что в Латвии где-нибудь завалялся миллион-другой человек. Приходится довольствоваться тем, что есть. И к сожалению, людских ресурсов у нас все меньше. Недавно были опубликованы демографические итоги 2024 года - опять печальные.