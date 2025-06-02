Население Земли на самом деле может быть гораздо большим, чем официальная цифра. Откуда взялись эти неучтенные люди?

Проанализировав базы данных WorldPop, GWP и LandScan, исследователи из Университета Аалто выяснили, что от 53% до 84% жителей изолированных районов не учитываются. Причины этой недооценки разнообразны. Демографические модели часто опираются на фиксацию ночного освещения со спутников, что дает искаженную картину в районах с ограниченным доступом к электричеству. Кроме того, национальные переписи, лежащие в основе этих моделей, порой неполные — особенно в развивающихся странах. Ученые сравнили эти данные с цифрами по переселениям, связанным со строительством 307 плотин в 35 странах — проектами, где требуется точная оценка количества перемещенных людей, что позволило выявить слабые места существующих методов.