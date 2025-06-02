Люди уезжают и умирают, а детей не рожают: свежие данные о том, как Латвия теряет жителей
В начале 2025 года в Латвии проживало 1 миллион 857 тысяч человек, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (CSP). Теперь используется новый метод подсчета населения, основанный на административных данных и признаках «жизни» человека.
«С этого года для оценки численности населения Латвии CSP использует новый, уникальный на европейском уровне метод, основанный на административных данных и признаках «жизни» человека. Это позволяет точнее определять статус населения в стране без расходов бюджета на дорогие и трудоемкие классические методы переписи. Новый подход также существенно снижает административную нагрузку на респондентов и позволяет получать детализированные данные каждый год, а не раз в десять лет. Метод основан на работе с данными регистра населения, которые постоянно доступны и регулярно обновляются, комбинируя их с данными о деятельности человека в различных реестрах, например, здравоохранения, образования, социальной помощи и других административных систем. Такой подход позволяет непрерывно оценивать численность и состав населения, обеспечивая более точные и актуальные данные о жителях, чем прежние подходы, основанные на прогнозах или переписи населения по месту жительства», - отмечает руководитель CSP Раймонд Лапиньш.
В 2024 году 63,0% населения Латвии были в трудоспособном возрасте (от 15 до 64 лет). По сравнению с 2023 годом, их доля в общем числе населения уменьшилась на 0,1%. Пожилые люди в возрасте 65 лет и старше составляли 21,9% всего населения, их доля увеличилась на 0,5%. Доля детей в возрасте до 14 лет составила 15,1%, снизившись на 0,3%.
Средний возраст жителей Латвии – 43,5 года. По регионам он варьируется от 42,7 года в Рижском регионе до 45,9 года в Латгале.
По сравнению с 2024 годом, численность населения сократилась на 1,0% или 18,4 тысячи человек. Вследствие превышения смертности над рождаемостью или негативного естественного прироста численность населения уменьшилась на 0,7% или 13,8 тысячи человек. Из-за превышения числа выехавших над числом въехавших или отрицательного миграционного сальдо – снижение на 0,3% или 4,6 тысячи человек.
В 2024 году в Латвию въехали 13,7 тысячи человек – на 694 человека или 4,8% меньше, чем в 2023 году. Из стран Европейского союза (ЕС) прибыли 3,9 тысячи или 28,3% въехавших. Из стран-кандидатов ЕС – 2,9 тысячи или 20,9%, из них 2,7 тысячи из Украины. Из Великобритании прибыли 2,8 тысячи или 20,7%. Из стран СНГ в Латвию въехали почти 3 тысячи или 21,6% въехавших (на 17,5% меньше, чем в 2023 году), включая 2,1 тысячи человек из России, что составляет 15,5% общего числа иммигрантов.
В прошлом году из Латвии выехали 18,3 тысячи человек – на 670 человек или 3,8% больше, чем в 2023 году. Из них 5056 или 27,6% были украинские военные беженцы. В страны ЕС в 2024 году направились 8,6 тысячи или 47,1% всех выехавших (на 16,3% больше, чем в предыдущем году). В страны-кандидаты ЕС – 5,2 тысячи или 28,2% от общего числа эмигрантов (на 11,7% меньше, чем в предыдущем году). Увеличилась эмиграция в страны СНГ – в 2024 году эмигрировали 498 человек – на 126 или 33,9% больше. Из отдельных стран больше всего эмигрировали в Германию – 2,2 тысячи (в 2023 году – 1,6 тысячи).
В начале этого года в Латвии проживали почти 17 тысяч украинских военных беженцев (в начале 2024 года – 25,7 тысячи).
В 2024 году почти 10 тысяч или 72,9% въехавших были репатрианты – граждане и неграждане Латвии, а также лица другой государственной принадлежности, но родившиеся в Латвии. По сравнению с 2023 годом число репатриантов сократилось почти на тысячу, их доля в общем числе иммигрантов уменьшилась на 3,3 процентных пункта.
В 2024 году в Латвии родились 12 887 детей – на 1603 ребенка или 11,1% меньше, чем в 2023 году.
Директор департамента социальной статистики CSP отмечает: «Сейчас мы живем во времена, когда меняется система ценностей и приоритеты людей, где создание семьи часто не стоит на первом месте. При этом понятно, что будущие родители сначала стремятся получить хорошее образование, укрепить карьеру и финансовое положение, найти стабильное жилье, и только потом принимают решение о детях. И такая тенденция наблюдается не только в Латвии. Наши данные показывают, что средний возраст матери при рождении первого ребенка в 2024 году составлял 28,1 года, а средний возраст матери новорожденного – 30,4 года. Такие же тенденции наблюдаются и в средних показателях по Европейскому союзу».
Наибольшая доля детей и подростков (0-14 лет) среди жителей Рижского региона – 15,7%. В других регионах этот показатель колебался от 15,4% в Земгале до 12,7% в Латгале. В городах доля детей варьировалась от 17,1% в Елгаве до 13,6% в Даугавпилсе. Самым «молодым» оказался Марупский край, где каждый четвертый (25,2%) был в возрасте до 14 лет, а в Краславском и Аугшдаугавском краях – соответственно только 9,8% и 10,9%.
Доля населения в возрасте 15-64 лет, то есть трудоспособного, колеблется от 63,3% в Риге до 62,4% в Курземском регионе. В городах этот показатель варьируется от 63,2% в Риге до 61,1% в Огре и Вентспилсе. Наименьшая доля трудоспособного населения – в Валкском крае (58,7%), наибольшая – в Резекненском крае (65,7%).
Среди регионов Латвии наибольшая доля пожилых (65 лет и старше) в Латгалии – каждый четвертый или 24,4%, наименьшая – в Рижском регионе – каждый пятый или 20,9%. В городах наибольшая доля пожилых в Вентспилсе (24,9%) и Даугавпилсе (24,8%), наименьшая – в Елгаве (20,4%). Наибольшая доля пожилых в Краславском и Валкском краях – соответственно 27,3% и 26,8%, наименьшая – в Марупском крае – 10,8%.
Смертность снизилась – в 2024 году умерли 26 661 человек – на 1370 или 4,9% меньше, чем годом ранее, и по сравнению с высоким показателем смертности в 2021 году (34 600) – на 22,9% меньше.
В начале 2025 года доля латышей в общем населении выросла на 0,4 процентных пункта, достигнув 63,7% (в начале 2024 года – 63,3%). Доля других крупнейших национальностей Латвии уменьшилась: русских – на 0,2%, украинцев – на 0,1%.
Среди всего населения страны 88,6% родились в Латвии и 11,4% – за границей. 1,1% населения родились в странах ЕС, 5,0% – в России, 2,3% – на Украине, 1,8% – в Беларуси. 95,2% детей в возрасте до 17 лет родились в Латвии, 1,4% – в Великобритании и на Украине, 0,3% – в Ирландии и России.
87,8% населения Латвии являются гражданами Латвии (на 0,5 процентных пункта больше, чем годом ранее), 8,9% – негражданами Латвии (на 0,3 процентных пункта меньше), 3,2% – гражданами других стран (из них 28,2% – украинские военные беженцы).
Численность населения увеличилась в Марупском, Адажском, Ропажском, Саласпилсском и Саулкрастском краях и в городе Юрмала.