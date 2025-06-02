Люди уезжают и умирают, а детей не рожают: свежие данные о том, как Латвия теряет жителей

В прошлом году из Латвии выехали 18,3 тысячи человек – на 670 человек или 3,8% больше, чем в 2023 году. Из них 5056 или 27,6% были украинские военные беженцы. В страны ЕС в 2024 году направились 8,6 тысячи или 47,1% всех выехавших (на 16,3% больше, чем в предыдущем году). В страны-кандидаты ЕС – 5,2 тысячи или 28,2% от общего числа эмигрантов (на 11,7% меньше, чем в предыдущем году). Увеличилась эмиграция в страны СНГ – в 2024 году эмигрировали 498 человек – на 126 или 33,9% больше. Из отдельных стран больше всего эмигрировали в Германию – 2,2 тысячи (в 2023 году – 1,6 тысячи).