Мужская рубашка превращается... в элегантную блузку. Приглашают на бесплатный мастер-класс по переделке одежды

«У большинства мужчин в шкафу найдется рубашка, которая больше не носится — потому что стала мала, вышла из моды или просто разонравилась. Наш мастер-класс — это шанс дать этой вещи вторую жизнь, превратив ее в стильную и практичную одежду. Это не только полезно, но и вдохновляюще — дать отслужившему текстилю второй шанс и заодно разбудить в себе творческую искру», — говорит ведущая мастер-класса Дайга Латковска.