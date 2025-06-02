Мужская рубашка превращается... в элегантную блузку. Приглашают на бесплатный мастер-класс по переделке одежды
С целью популяризации принципов устойчивой моды и экономики замкнутого цикла компания Eco Baltia vide и Latvijas Zaļais punkts приглашают на бесплатный мастер-класс по пошиву одежды. Мероприятие пройдет 11 июня с 12:00 до 16:00 в магазине Lab! по адресу: ул. Латгалес, 240, Рига. Занятие проведет энтузиастка шитья и дизайнер устойчивой моды Дайга Латковска.
Участники мастер-класса смогут под руководством профессионального дизайнера превратить мужскую рубашку в оригинальную и элегантную женскую блузку. Все необходимые материалы и инструменты будут предоставлены на месте. Однако, если дома завалялся мужской пиджак или рубашка, которой давно не находится применения, ее можно взять с собой. Участие в мастер-классе — бесплатное.
«У большинства мужчин в шкафу найдется рубашка, которая больше не носится — потому что стала мала, вышла из моды или просто разонравилась. Наш мастер-класс — это шанс дать этой вещи вторую жизнь, превратив ее в стильную и практичную одежду. Это не только полезно, но и вдохновляюще — дать отслужившему текстилю второй шанс и заодно разбудить в себе творческую искру», — говорит ведущая мастер-класса Дайга Латковска.
Мероприятие состоится в магазине Lab! — единственном в Латвии магазине замкнутого цикла, созданном при поддержке проекта LIFE Waste To Resources IP (LIFE20 IPE/LV/000014). Магазин объединяет идеи восстановления, благотворительности и экологического сознания, предлагая покупателям отремонтированную электронику, товары для интерьера из вторсырья и стильную одежду.
«Все больше людей стремятся продлить жизнь вещам, и шитье — один из самых простых способов, как можно лично участвовать в построении экономики замкнутого цикла. Такие мастер-классы вдохновляют на творческий подход к переделке одежды и формируют осознанное отношение к ресурсам. Давать вещам второй шанс — значит не только сокращать количество отходов, но и формировать устойчивое мышление в повседневной жизни», — подчеркивает Диана Барановска, руководитель отдела обращения с материалами в Lab! (Eco Baltia vide).
Примерно 60 % современных текстильных изделий производятся из синтетических волокон, на разложение которых в природе уходит до 200 лет. Это значит, что такие материалы надолго сохраняются в окружающей среде, постепенно выделяя химические вещества, загрязняющие почву и воду. Если такой текстиль оказывается на полигоне, он не перерабатывается и не используется повторно, а лишь увеличивает горы мусора.
Подобная участь нередко постигает и текстиль, выбрасываемый вместе с бытовыми отходами или сдаваемый на благотворительность, но уже непригодный для повторного использования. По оценкам, одежда, обувь, домашний текстиль и аксессуары составляют 3–5 % всех отходов, попадающих на полигоны. Даже в специализированных контейнерах для сбора текстиля все еще нередко оказывается испорченная, грязная или влажная одежда, непригодная для переработки.
Тем не менее ситуация постепенно улучшается. Осведомленность общества о важности сортировки текстиля растет, увеличивается и доступность специальных контейнеров. Об этом свидетельствуют и цифры: в 2020 году, когда только начиналось развитие системы сбора текстиля в Латвии, лишь 54 % сданных вещей подходили для повторного использования. В 2023 году уже 98 % текстиля, собранного в контейнерах Eco Baltia vide, были признаны пригодными для повторного применения.
Latvijas Zaļais punkts и Eco Baltia vide напоминают, что в эти контейнеры можно класть одежду, обувь и домашний текстиль (шторы, одеяла, простыни, скатерти и т. д.). Нельзя выбрасывать текстиль, загрязненный химикатами, влажную или заплесневелую одежду, резиновую обувь, игрушки, а также предметы, не относящиеся к текстилю — например, бытовую технику или мусор. Чтобы одежда не рассыпалась и не повредилась, ее необходимо предварительно упаковать в мешок и завязать его.