"Один год - и ты пограничник": латвийскую молодежь зовут охранять рубежи Родины

Цель кампании — проинформировать молодежь о возможности получить профессию и гарантированное рабочее место в сфере государственной безопасности всего за 12 месяцев. Кампания адресована как молодым людям, так и тем, кто хочет сменить карьеру. Особо подчеркиваются преимущества: бесплатное обучение, ежемесячная оплата во время учебы, развитая инфраструктура, проживание в общежитии, обеспечение форменной одеждой и возможность начать стабильную карьеру уже через год. Кстати, выпускники колледжа могут выбирать место службы — оно не ограничивается только латгальским пограничьем. Сегодня специалисты требуются как на востоке Латвии, так и в Риге и Вентспилсе.