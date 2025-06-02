"Один год - и ты пограничник": латвийскую молодежь зовут охранять рубежи Родины
Для привлечения новых курсантов и популяризации профессии пограничника колледж Государственной погранохраны Латвии объявил кампанию под девизом "Один год – и ты пограничник".
Цель кампании — проинформировать молодежь о возможности получить профессию и гарантированное рабочее место в сфере государственной безопасности всего за 12 месяцев. Кампания адресована как молодым людям, так и тем, кто хочет сменить карьеру. Особо подчеркиваются преимущества: бесплатное обучение, ежемесячная оплата во время учебы, развитая инфраструктура, проживание в общежитии, обеспечение форменной одеждой и возможность начать стабильную карьеру уже через год. Кстати, выпускники колледжа могут выбирать место службы — оно не ограничивается только латгальским пограничьем. Сегодня специалисты требуются как на востоке Латвии, так и в Риге и Вентспилсе.
В 2024 году в колледж подали заявки 103 кандидата со всей Латвии. Наибольшее число заявок поступило в Даугапилсскео управление Погранохраны (40%), далее следуют Лудзенское (33%) и Вилякское (10%) управления. При этом интерес к профессии проявляют и жители других регионов: 7% заявок пришлись на Рижское управление, по 5% — на Вентспилсское и Управление авиации и спецопераций погранохраны.
Колледж предлагает годичную учебную программу, в которой кадеты изучают основы пограничного контроля и госбезопасности, современные технологии, иммиграционные вопросы, правовое регулирование, тактическое мышление, занимаются физической подготовкой. Обучение включает также топографию, обращение с оружием, навыки межкультурного взаимодействия и действия в кризисных ситуациях.
Прием заявлений на программу профессионального образования "Пограничная охрана" открыт до 8 августа. Кандидаты должны быть гражданами Латвии, иметь образование не ниже среднего и соответствовать медицинским и физическим требованиям.