Открытое письмо врачей RAKUS к политикам в связи с опасениями по поводу происходящего в здравоохранении Латвии
Врачи, медсестры и другие специалисты Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) обратились с открытым письмом к политикам Латвии по поводу якобы "добровольного" ухода с должности председателя правления RAKUS Нормунда Станевича. "Это решение влияет на нашу повседневную работу и безопасность системы здравоохранения Латвии", — отмечают медики. Письмо попало в распоряжение Jauns.lv от анонимного источника, который сообщает, что на данный момент число подписавших его достигло, как минимум, 50 специалистов и продолжает расти.
Уважаемые жители Латвии, политические деятели и представители сферы здравоохранения!
Мы, врачи, медсестры, другие специалисты и сотрудники Восточной больницы, хотим ясно выразить нашу позицию, чтобы привлечь внимание общества и политиков к внезапным изменениям в руководстве нашей больницы, которые, возможно, произошли под внешним давлением, а также к проблемам, влияющим на повседневную работу больницы и устойчивость всей системы здравоохранения Латвии и национальную безопасность.
Мы призываем ответственных должностных лиц и принимающих решения ознакомиться с аргументами больницы и требуем дать четкие и обоснованные ответы на наши вопросы!
Финансовые трудности и политическое бессилие в решении проблем
Латвии необходима модернизированная инфраструктура, чтобы обеспечить надлежащее медицинское обслуживание. Реконструкция стационара Латвийский онкологический центр и строительство нового корпуса инфекционных заболеваний — два одинаково значимых, давно запланированных и крайне важных проекта для общества.
И лечение онкологических, и лечение инфекционных заболеваний являются стратегическими приоритетами системы здравоохранения, и в обеих сферах требуется современная среда, соответствующая требованиям XXI века. Корпус инфекционных заболеваний напрямую связан с онкологической помощью — например, там проходят лечение пациенты торакальной хирургии, в том числе с раком легких.
Существующий Центр туберкулеза и заболеваний легких находится в критическом техническом и эпидемиологическом состоянии — это не просто вопрос помещений, это напрямую влияет на безопасность пациентов.
Одновременно крайне необходимо также строительство операционных залов Латвийского онкологического центра. Эти проекты жизненно важны как для онкологических пациентов, так и для всех, кому требуется лечение инфекционных заболеваний. Они были поддержаны со стороны принимающих решения, и, согласно ранее данным обещаниям, выделенному финансированию и согласованным планам, их реализация в Восточной больнице должна начаться в ближайшие месяцы.
Это два проекта одинаковой важности — словно две руки или ноги одного организма, и заставлять выбирать между ними — все равно что приоритизировать одну из конечностей или, скажем, легкие или печень, предлагая добровольно отказаться от какой-либо из них.
К сожалению, Восточная больница, как и вся медицинская отрасль Латвии, сегодня сталкивается именно с таким отношением: на больницу перекладывается ответственность, ее вынуждают делать циничный выбор — все это следствие неспособности органов публичного управления выполнять ранее данные обещания, постоянных манипуляций с перераспределением уже выделенного финансирования и несистемного подхода к отрасли здравоохранения.
Перераспределяя средства от университетских больниц к региональным или от одной университетской больницы к другой и обратно, не создавая сбалансированной и комплексной сети больниц как единой системы здравоохранения, власти оказывают колоссальное административное и практическое давление.
Наш долг — лечить пациентов, однако то, что мы видим со стороны ответственных учреждений, — это не выполнение обещаний и поиск решений, а сомнительные попытки найти козлов отпущения среди руководства больницы, сокрытие информации и стремление стравить между собой университетские больницы. В результате очевидного давления подал в отставку председатель правления Нормунд Станевич, что вызвало наше обоснованное возмущение и подозрения в нечестном влиянии со стороны совета.
Министерство здравоохранения как держатель капитала больницы не предоставило ни больнице, ни обществу объяснений по поводу того, почему конкретные лица назначаются в совет больницы и почему такие решения не сопровождаются открытой информацией. В настоящее время в совете состоят политически назначенные члены, которые, возможно, не соответствуют своей должности, не действуют в интересах больницы и вызывают обоснованные сомнения в своих решениях.
В то же время обращаем внимание, что в 2025 году Восточная больница — крупнейшее медицинское учреждение страны — столкнулась с самым значительным сокращением финансирования среди лечебных учреждений Латвии — на 10,2 миллиона евро или 6,3%, что является существенным снижением, особенно в условиях продолжающегося роста числа пациентов.
В 2024 году количество пациентов, проходивших стационарное лечение в Восточной больнице, увеличилось почти на 1800 человек, количество проведенных операций — более чем на 8000, а число амбулаторных консультаций и визитов — почти на 114 000. Тенденции текущего года указывают на дальнейший рост: например, за первые три месяца 2025 года в Клинике неотложной медицины и приема пациентов было обслужено 20 930 пациентов — на 1325 больше, чем годом ранее.
В то же время для некоторых региональных больниц финансирование было увеличено. Несмотря на растущее число пациентов и операций, мы продолжаем предоставлять качественную помощь и спасать жизни. Однако средства, отобранные у Восточной больницы, не улучшили качество лечения в регионах, не сократили очереди к специалистам и не уменьшили нагрузку на университетские больницы, а лишь усугубили существующие проблемы.
Мы призываем политиков принять необходимые меры для обеспечения устойчивой системы здравоохранения, которая также поддерживает наши университетские больницы. Хотим ли мы в Латвии создавать университетские больницы, способные конкурировать с ведущими медицинскими учреждениями Европы, такими как Университетская больница Хельсинки, больница Charité в Берлине, Каролинский институт в Стокгольме? Эти больницы являются не только образцами научного и клинического совершенства, но и отражают высочайшие стандарты предоставления медицинской помощи и заботы о пациентах.
Чтобы достичь аналогичного уровня, нам необходимо быть готовыми инвестировать как в инфраструктуру, так и в человеческие ресурсы, а также постоянно совершенствовать систему здравоохранения, обеспечивая соответствующее финансирование и поддержку, чтобы наши университетские больницы стали международно признанными центрами совершенства.
Мы призываем к открытому и прозрачному диалогу между политиками, чиновниками и университетскими больницами для реализации важных и неотложных инфраструктурных проектов, соответствующего выделения финансирования и эффективного использования ресурсов — это важно не только для работников здравоохранения, но и для всего общества нашей страны.
Мы призываем:
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В соответствии с ранее принятыми планами и обещаниями обеспечить финансирование начала строительства нового корпуса инфекционных заболеваний и реконструкции Латвийского онкологического центра;
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Премьер-министру Эвике Силине встретиться с коллективом Восточной больницы и разъяснить возникшую ситуацию с обеспечением финансирования, а также сделать все возможное для обеспечения прозрачного и соответствующего современным лучшим практикам корпоративного управления, устранив любые подозрения в оказании внешнего давления на Нормунда Станевича и других сотрудников;
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Принять меры по восстановлению и укреплению доверия коллектива Восточной больницы к сотрудничеству с Министерством здравоохранения;
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Обеспечить работу совета, способствующего успешной деятельности больницы и ее устойчивому развитию в соответствии с ведущими европейскими стандартами.
Мы верим, что благодаря открытому и прозрачному сотрудничеству мы сможем создать систему здравоохранения, которая обеспечит высококачественную помощь всем жителям Латвии. Мы хотим видеть реальные изменения и конкретное выполнение обещаний со стороны принимающих решения. Чтобы обеспечить здоровье и безопасность общества, необходимо сделать правильные шаги уже сегодня!