Открытое письмо врачей RAKUS к политикам в связи с опасениями по поводу происходящего в здравоохранении Латвии

В 2024 году количество пациентов, проходивших стационарное лечение в Восточной больнице, увеличилось почти на 1800 человек, количество проведенных операций — более чем на 8000, а число амбулаторных консультаций и визитов — почти на 114 000. Тенденции текущего года указывают на дальнейший рост: например, за первые три месяца 2025 года в Клинике неотложной медицины и приема пациентов было обслужено 20 930 пациентов — на 1325 больше, чем годом ранее.