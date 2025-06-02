Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс для участия в саммите Северных стран
Государственный самолет с украинским лидером совершил посадку в Вильнюсском аэропорту около 10.38, сообщает BNS. Владимир Зеленский примет участие в саммите Бухарестской девятки и Северных стран в Вильнюсе.
Сближение позиций
Встреча организована странами региона с целью сближения позиций перед саммитом НАТО в Гааге, и на ней планируется обсудить с украинским лидером дальнейшую поддержку воюющей страны. Это уже четвертый визит Зеленского в Литву с начала войны в Украине. Всего это его шестой визит в страну. В последний раз он посещал Литву в апреле прошлого года, приняв участие в саммите «Трех морей».
🇺🇦🇱🇹— Antoine 🇫🇷 (@thetoitoi) June 2, 2025
Volodymyr Zelensky est arrivé à Vilnius pour participer au « Sommet des Neuf de Bucarest ». pic.twitter.com/WB1zbZFryS
Киев называет Вильнюс одним из своих крупнейших сторонников в продолжающемся более трех лет противостоянии Украины вторжению России. Литва активно выступает за членство Украины в Евросоюзе, а также в НАТО. По размеру экономики Литва входит в число стран, оказывающих наибольшую военную помощь Украине.
По дороге в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, тоже находящийся сейчас в Вильнюсе, заявил, что все союзники договорились о членстве Украины и что это нельзя рассматривать как часть мирных переговоров. Глава Альянса сказал это в связи с тем, что одним из выдвигаемых Россией условий мира является обязательство НАТО не расширять военный блок дальше на Восток.
«Что касается Украины, то в Вашингтоне все 32 союзника четко заявили, что путь Украины в НАТО необратим. Для этого нет конечной даты, мы не воспринимаем это как часть мирного соглашения, но мы ясно видим, что это долгосрочное обязательство 32 союзников», — сказал Рютте журналистам.
"У нас очень мало времени"
В свою очередь литовский президент Гитанас Науседа призвал НАТО ускорить проведение в жизнь своих будущих обязательств по расходам на оборону. Поскольку Соединенные Штаты оказывают давление на союзников, требуя тратить 5% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону, дипломаты говорят, что Альянс попытается договориться о разделенном на две части обязательстве на саммите в Гааге в конце июня. Только расходы на оборону предлагается увеличить до 3,5% ВВП, а еще 1,5% ВВП выделить на нужды, связанные с обороной, такие, как развитие инфраструктуры двойного назначения. Страны НАТО рассматривают возможность установления крайнего срока для обязательства - 2032 год, но Науседа говорит, что это должно быть сделано в течение пяти лет.
«У нас очень мало времени, чтобы сделать то же самое. Я думаю, нам нужно говорить о трех-пяти годах», — заявил президент Литвы журналистам в Великокняжеском дворце.
«Я надеюсь, что мы достигнем соглашения о 5% ВВП, что уже является реальностью в моей стране», — сказал Науседа. По словам президента, нельзя говорить о длительном периоде, в течение которого эта цель была бы достигнута. «Нам не следует говорить о переходных периодах до 2035–2040 годов. Нет, нам нужно предпринять серьезные и обязывающие действия в течение максимум пяти лет», — заявил глава государства.