Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс для участия в саммите Северных стран

В свою очередь литовский президент Гитанас Науседа призвал НАТО ускорить проведение в жизнь своих будущих обязательств по расходам на оборону. Поскольку Соединенные Штаты оказывают давление на союзников, требуя тратить 5% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону, дипломаты говорят, что Альянс попытается договориться о разделенном на две части обязательстве на саммите в Гааге в конце июня. Только расходы на оборону предлагается увеличить до 3,5% ВВП, а еще 1,5% ВВП выделить на нужды, связанные с обороной, такие, как развитие инфраструктуры двойного назначения. Страны НАТО рассматривают возможность установления крайнего срока для обязательства - 2032 год, но Науседа говорит, что это должно быть сделано в течение пяти лет.